Ejecutiva Nacional crea unidad de tarea especial de emergencia para atender situaciones de desastres

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez anunció que dio instrucciones para que el Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), proceda a la creación de la Unidad de Tarea Especial de Emergencia Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, para atender situaciones de desastres.

Precisó que designó al general de Brigada Trino Alexander Pabón Castellanos, «para se ponga al frente de esta Unidad de Tarea Especial y a quien le entrego el estandarte de esta nueva unidad de nuestra Fuerza Armada»,

Así lo informó durante el acto de conmemoración de los 215º Aniversario de la Independencia y graduación conjunta de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

«Han querido atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los he visto ayudando al Pueblo, salvando vidas, rescatando cuerpos. Esa es la Fuerza Armada en la que yo creo», enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que se deben cimentar sus bases profundas, «ahí está el espíritu de solidaridad que nos inculcó nuestro Padre Libertador Simón Bolívar».

FUENTE : EL MAZO DANDO

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