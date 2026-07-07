Plan Pre-Lluvia mitiga los riesgos de inundaciones en Mariño

Más de 50 operarios realizan labores estratégicas de despeje del Dique Cari Cari así como también en la canal de la Fundación Villegas

CIUDAD MCY.- En el municipio Santiago Mariño, continúa avanzando el Plan Pre-Lluvia con labores de limpieza preventiva en las compuertas del dique Cari Cari con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

En el sitio, Jennifer Tovar, coordinadora del Plan Pre-Lluvia en la jurisdicción informó que la cuadrilla se encuentra activa realizando labores estratégicas de despeje en el dique Cari Cari así como también trabajos simultáneos en la canal de la Fundación Villegas.

La coordinadora del Plan Pre-Lluvia indicó que estas acciones forman parte de una jornada integral que abarca la limpieza de drenajes, canales, ríos, quebradas y caños.

​»Para la ejecución de estas tareas, se ha dispuesto una fuerza de trabajo de más de 50 operarios completamente desplegados, orientados específicamente a mitigar los riesgos de inundaciones ante las precipitaciones venideras» declaró.

​Asimismo, anunció que el operativo continuará expandiéndose por todo el municipio.

«A partir del próximo lunes, se dará inicio a la limpieza del caño Colorado, específicamente en el tramo de la avenida Aragua que conecta estructuralmente a los municipios Girardot y Santiago Mariño», concluyó

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA