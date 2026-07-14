Culminó con éxito reparación de tubería de 54 pulgadas en el Sistema Regional

Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántare e Hidroven mejoró el bombeo de agua potable a las comunidades de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- La Alcaldía del municipio Francisco Linares Alcántara, a través de la Dirección de Aguas y Redes, y en articulación con el equipo técnico de Hidroven, finalizó satisfactoriamente la reparación de las fugas detectadas en la tubería de aducción de 54 pulgadas. Los trabajos se ejecutaron en la Línea 2, Tramo 4 del Sistema Regional, específicamente a la altura de la autopista Los Aviadores.

Esta intervención estratégica, enmarcada en los planes de contingencia y optimización de la red hídrica, tuvo como objetivo reducir las pérdidas de agua potable y garantizar una mayor presión en el sistema de distribución.

El alcalde Víctor Bravo inspeccionó las labores concluidas y destacó la relevancia de la obra para la comunidad linarense.

“Nos desplegamos en plena Autopista Los Aviadores, asumiendo con responsabilidad y en un solo gobierno junto a Hidroven y el Ministerio de Aguas, la reparación de estas 11 fugas en una de las arterias hídricas más importantes de la región. Con la culminación de estas labores de mantenimiento correctivo, logramos el objetivo principal de maximizar la eficiencia del caudal y fortalecer de forma directa el suministro de agua hacia las comunidades beneficiadas. Seguimos trabajando sin descanso para ofrecer soluciones estructurales que mejoren la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó el mandatario municipal.

Gracias al uso de maquinaria pesada, las cuadrillas municipales y el personal especializado de hidrología consolidaron la reparación total del tramo afectado. Con la finalización de estas maniobras, se logró:

Maximizar la eficiencia del caudal, recuperando los más de 120 litros por segundo que se perdían a causa de las fisuras.

Estabilizar la presión en las redes de distribución de la Línea 2.

Garantizar la continuidad y el fortalecimiento del servicio de agua potable en los hogares del municipio.

Finalmente, las autoridades locales agradecieron la paciencia y colaboración de los conductores durante el desarrollo de las obras e informaron que el flujo vehicular en la Autopista Los Aviadores ya se encuentra totalmente normalizado.

PRENSA ALCALDÍA FLA

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