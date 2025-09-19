Cleba avanza proyectos de reforma en pro de la aragüeñidad

*** En un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta del órgano legislativo regional, Katiana Hernández informó los alcances que aspiran logar en el segundo periodo de sesiones ***

Ciudad MCY.- Con una visión transformadora, el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) suma valiosos aportes al bienestar de la población, con la puesta en marcha de distintas reformas y nuevos proyectos de ley.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la presidenta del ente, Katiana Hernández, dio a conocer los alcances y proyecciones para el último semestre de sesiones 2025. Cada idea se encuentra enlazada a las siete líneas de acción del Plan de la Patria y el Plan de la Aragüeñidad.

En primera instancia, los miembros de las siete comisiones parlamentarias mantienen un despliegue activo en los 191 circuitos comunales de la región, con el objetivo de recolectar las ideas y necesidades, para luego elevarlos al cuerpo legislativo y plantear soluciones de carácter jurídico.

Asimismo, los 15 congresistas efectúan labores contraloras sobre las acciones que efectúa el Ejecutivo regional, constatando la operatividad, funcionalidad y destino de los créditos aprobados.

“Hemos supervisado el Hospital Central de Maracay, los trabajos de embellecimiento y mejora del municipio Costa de Oro, el asfaltado que se realizó del municipio Lamas a Zamora (…) Seguimos trabajando por el Plan de la Aragüeñidad en estos 100 días de transformación de la gestión de la gobernadora Joana Sánchez”, enfatizó Hernández.

PROYECTOS ACTUALES

Con una clara premisa de trabajo, el Cleba pone en primer lugar de discusión temas de importancia e interés, razón por la cual se logró:

• La aprobación del proyecto de reforma de la Ley de Creación del Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat digno del estado Aragua (VIDA).

• Aprobación del Proyecto de Reforma de Ley de Hacienda Publica de Aragua.

• Aprobación de la reforma parcial de la Ley de Hacienda Pública del Consejo Legislativo

• Trabajos en la reforma de la Ley de los Minerales no Metálicos, Ley de Aprovechamiento del Patrimonio Público del estado Aragua y Ley del Régimen Tributario del estado Aragua.

LEY DE CONVIVENCIA CIUDADANA

Este espacio se encuentra en la discusión y divulgación de reforma total de la Ley de Convivencia Ciudadana, con el propósito de erigir una sociedad de paz, llena entendimiento y consiente sobre los elementos cívicos para garantizar un desarrollo amigable.

Uno de los puntos focales serán los requisitos para garantizar una movilidad vehicular y peatonal segura, esto como respuesta de abordaje y preventiva ante la cantidad de accidentes de tránsito que se suscitan.

“Tendremos un gran proceso formativo, tanto para los funcionarios policiales que van a imponer las multas, como las comunidades, porque la educación y concienciación sobre ello es fundamental”, mencionó la presidenta del Cleba.

Con una visión humanista y profunda, el ordenamiento tendrá como objetivo no solo promover la sana cohabitación, sino también preservar la vida. A través de campañas, la instalación de una sala de monitoreo y aplicación de sanciones monetarias a quienes incumplen lo establecido, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Popular sella la unión en pro de la ciudadanía.

“Tenemos un gran compromiso como sociedad de contribuir a disminuir los accidentes viales, todos dejaremos un aporte para que los transeúntes y conductores conozcan sus deberes y derechos”, recalcó.

Es valioso destacar que, las recaudaciones por multas serán destinadas al mejoramiento y dotación de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, en el caso de existir alguna desviación o irregularidad, los usuarios podrán reportar a la Sala de Vigilancia que se instalará en la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana.

Por este motivo, Katiana Hernández recalcó que la formación de los funcionarios y habitantes resulta crucial.

PROTOCOLIZACIÓN DE VIVIENDAS

En el área de infraestructura, la reforma de la Ley del Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) permite la regularización y protocolización de los hogares.

“Se van a ejecutar proyectos en materia habitacional para los aragüeños, en articulación con el INTU, permitiendo a las personas obtener la titularidad, ya hay avances en urbanismos como Montaña Fresca y La Casona”, aseveró la presidenta del Cleba.

DEFENSA DE LA PATRIA

De forma voluntaria, los legisladores y trabajadores civiles del organismo se alistaron por la defensa de Venezuela. “Hoy nuestro pueblo necesita un gran consenso nacional que es la defensa de la paz, tenemos un compromiso irrestricto con la institucionalidad y con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien está haciendo todo lo que corresponde en la defensa de nuestra patria”, expresó Katiana Hernández, presidenta del Cleba.

EN MATERIA DE GÉNERO

En miras de promover la defensa de los derechos de la mujer, pondrán en marcha el programa de educación “La Paz Comienza en Casa”, junto a las instituciones públicas, privadas, concejos municipales y movimientos sociales. “Erradicar el machismo y la violencia de las casas conlleva un gran proceso educativo, donde no se cosifique a la mujer”, aseveró la presidenta del Parlamento aragüeño.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS JUAN ZAPATA