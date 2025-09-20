Inició rehabilitación de la avenida Francisco Fernández Yépez

*** Este proyecto reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con el desarrollo local y la importancia de la organización comunal como motor de transformación social

CIUDAD MCY.-En el marco del Plan de la Aragüeñidad liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, el municipio Mario Briceño Iragorry fue testigo del inicio de una esperada obra de infraestructura, la intervención de la avenida Francisco Fernández Yépez, una arteria vial clave en el sector Niño Jesús de la referida localidad.

El proyecto de esta obra fue aprobado durante la Consulta Popular 2025 y gestionado por la Comuna Carlos Escarrá, que se posicionó como la cuarta más votada en las elecciones del pasado 25 de mayo.

Alejandra Borges, representante de la comuna, expresó su gratitud al gobierno regional y municipal por atender una necesidad largamente postergada. “Nunca es tarde cuando la dicha llega. Esta calle estaba bastante deteriorada y hoy celebramos que se esté cumpliendo esta promesa”, afirmó.

Borges destacó que esta vía no solo beneficia al sector Niño Jesús, sino a todo el municipio, ya que por ella transitan diariamente alrededor de 130 mil familias.

Por su parte, Carolay Cordobés, vocera de la comuna, señaló que la calle Francisco Fernández Yépez conecta con la avenida Caracas, convirtiéndose en un eje vial fundamental para la movilidad local. “Estamos cumpliendo un sueño: el asfaltado, la escarificación y el proceso completo de rehabilitación de esta vía”, indicó.

Participación ciudadana

La intervención de esta arteria vial es el resultado directo de la participación activa de los vecinos durante la Consulta Popular, donde la comuna Carlos Escarrá obtuvo una destacada votación. Gracias a ese respaldo, el Ejecutivo Nacional y regional ha dado luz verde a esta obra que representa un avance significativo para la calidad de vida de los mariobricenses.

