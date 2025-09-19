Gobierno Bolivariano impulsa despliegue de trabajo con AVV

** Un equipo multidisciplinario tomó en cuenta varios aspectos con la finalidad de brindar respuestas oportunas a los integrantes de cada uno de los movimientos pro vivienda del estado**

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones de articulación entre el poder popular y las instituciones del Estado, se desarrolló un despliegue en los municipios Zamora y José Félix Ribas del estado Aragua, en virtud de atender de manera directa a las Asambleas Viviendo Venezolano (AVV), revisar los avances de los proyectos y evaluar en campo los terrenos destinados a la construcción de soluciones habitacionales.

La primera actividad se llevó a cabo en la parroquia Villa de Cura, municipio Zamora, con la AVV Rosainés Zamorana, perteneciente a la Comuna Hugo Chávez del sector Las Peñitas. Allí se realizó una asamblea con la participación de 55 voceros de diferentes organizaciones de base, quienes expusieron propuestas, inquietudes y expectativas relacionadas con la ejecución de viviendas en la zona. La jornada también incluyó la revisión del estatus de expedientes y la planificación de próximas fases de trabajo, garantizando el acompañamiento técnico por parte de los entes rectores.

Posteriormente, el equipo sostuvo un encuentro con la AVV Hugo Rafael Chávez Frías El Toquito, perteneciente a la Comuna Ezequiel Zamora del sector El Toquito, en Villa de Cura. Durante la inspección se recorrió el terreno y se verificaron las condiciones de las losas ya ejecutadas, además de escuchar a los 40 representantes de las AVV presentes. Esta actividad permitió precisar necesidades técnicas y sociales, consolidando el trabajo conjunto entre las comunidades organizadas y las instituciones responsables.

DESPLIEGUE EN RIBAS

En una jornada adicional, la agenda continuó en el municipio José Félix Ribas, donde se efectuó un amplio despliegue en la ciudad de La Victoria para atender a 13 AVV distribuidas en la Comuna Urbana General en Jefe José Félix Ribas; Comuna Socialista Las Mercedes; Comuna Socialista Nuestro Norte es el Sur; Comuna Camino de los Libertadores; Comuna Indio Rangel; Comuna Socialista Zuata Corazón Indestructible; y la Comuna Socioproductiva Agroindustrial para la Formación y Desarrollo Integral Cacique Guaracarima, pertenecientes a las parroquias Juan Vicente Bolívar y Zuata. Se inspeccionaron 10 terrenos en sectores como Zuata (Villa Esperanza), San José (San Onofre), Manantial (Hospital JMB), La Chapa (Renacer de Montecristo) y El Recreo (Acacias del Recreo, La Gran Fe y Los Dos Cimientos), entre otros. Además de la revisión física de los espacios, en este encuentro se consolidaron acuerdos con voceros comunitarios para garantizar la continuidad de los proyectos habitacionales, beneficiando a cientos de familias organizadas en consejos y movimientos populares.

En las actividades participaron la coordinadora de Redes Populares en la entidad, Dulce García; el coordinador de la Fundación Misión Hábitat, Daniel Bohórquez; el gerente estadal del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), Carlos Agrinzones; así como las representantes del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), Yolimar Galíndez y la ingeniera Laura Moreno, quienes reafirmaron el compromiso institucional de acompañar al pueblo en cada etapa de los proyectos.

Todo este despliegue se llevó a cabo siguiendo las orientaciones del ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Alfonso Paredes, bajo los lineamientos de la gobernadora Joana Sánchez y del director ministerial Fernando Álvarez, en consonancia con las políticas impulsadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y a fortalecer la participación del poder popular organizado.

PRENSA VIDA | FOTO CORTESÍA