Cleba debatió el proyecto Ley de condecoración Héroes y Heroínas de Aragua

Contando con la presencia de distintos organismos de seguridad se busca honrar a todos los voluntarios y a las personas que estuvieron apoyando labores de rescate tras el doble sismo.

CIUDAD MCY.- El Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Aragua (Cleba) realizó una sesión ordinaria con el propósito de llevar a cabo la primera discusión del proyecto de ley de condecoración Héroes y Heroínas de Aragua.

Esta ley busca honrar a todo el personal de los organismos de seguridad ciudadana y cuerpos de rescate que estuvieron apoyando posterior al doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

Al respecto, la presidenta del Cleba Katiana Hernández se mostró agradecida con todos los voluntarios y a todos los profesionales de Protección Civil, Bomberos, policías municipales, estadales y fuerza armada nacional.

Por otro lado, durante el desarrollo de la sesión tuvo lugar la primera discusión a la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Aragua, normativa orientada a fortalecer todo el instituto de Protección Civil tal y como lo orientó la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez en el plan de las 7 transformaciones.

De igual manera, el director regional de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Bolivariano de Aragua, Jesús Franco, estuvo presente en la actividad resaltando la toma de cuenta las obras y acciones que han sido significativos en nuestro estado para consolidar cada una de las acciones que son fundamentales para tomar previsiones de cara a eventos de esta naturaleza.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CIUDAD MCY