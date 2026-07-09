Gobierno Bolivariano mantiene constante supervisión en edificaciones de urbanización El Centro

La concejala del municipio Girardot, Nerluz Casanova, indicó que el edificio El Trébol fue el más afectado, mientras que los otros inmuebles evaluados presentan daños menores y se ubican en las clasificaciones amarilla y verde.

CIUDAD MCY.- Los ediles del Concejo Municipal e Girardot, en representación del Gobierno Bolivariano, se mantienen desplegados en la urbanización El Centro de la ciudad de Maracay con el objetivo de atender y evaluar los daños estructurales provocados por los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La concejala de Girardot, Nerluz Casanova, informó que, por orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, y el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, se ha establecido un plan de abordaje integral que abarca un total de 36 edificaciones en la zona.

Casanova detalló que el edificio El Trébol fue el más afectado por lo que actualmente se encuentra categorizado bajo alerta de color rojo dentro del protocolo de evaluación de riesgos.

«El edificio El Trébol cuenta con un monitoreo constante y hasta la fecha se han ejecutado ocho inspecciones técnicas exhaustivas a cargo de comisiones multidisciplinarias integradas por el Colegio de Ingenieros, Ingeniería Municipal, el cuerpo de Bomberos, Protección Civil y geólogos de la comisión presidencial».

Asimismo, la concejala indicó que el resto de las edificaciones evaluadas en la urbanización El Centro presentan daños menores y se ubican en las clasificaciones amarilla y verde.

«Un total de cinco familias damnificadas aceptaron el traslado y hoy se encuentran hospedadas de forma temporal en hoteles del municipio donde reciben acompañamiento diario. El resto de los copropietarios optó por resguardarse de manera voluntaria en viviendas de familiares y amigos».

Finalmente, la concejala manifestó el apoyo humanitario que se mantiene en el sector a través de la entrega de insumos por parte de la Alcaldía de Girardot, así como las constantes muestras de solidaridad del pueblo aragüeño.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA