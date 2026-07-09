Fundaparques evaluó venideras acciones en beneficio de los aragüeños

Con el propósito de coordinar y afianzar las estrategias para brindarle un espacio optimo a todos los ciudadanos aragüeños.

CIUDAD MCY.- Cumpliendo instrucciones de la gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo una mesa de trabajo del Ecosistema Aragüeño de Parques en las instalaciones del Parque Acuático de Maracay, con el propósito de analizar el contexto actual y coordinar las próximas acciones con el fin de consolidar estrategias para seguir optimizando todos los espacios recreativos de la entidad.

Este encuentro estratégico estuvo liderado por el presidente de la Fundación Parques de Aragua, Manuel López y el vicepresidente de la institución Andrews Camacho, quienes estuvieron acompañados por los gerentes de las distintas áreas administrativas y los directores de los parques adscritos a Fundaparques.

Esta convocatoria permitió unificar criterios de distintas dependencias para evaluar la capacidad operativa actual de cada recinto.

De igual manera, gracias a este esfuerzo en conjunto, se sumaron capacidades técnicas para garantizar al pueblo aragüeño espacios públicos seguros, óptimos y de primer nivel para el sano esparcimiento, la actividad física y el encuentro familiar.

Asimismo, se acordó mantener estas mesas de trabajo de forma periódica para evaluar el cumplimiento de las metas trazadas a corto y mediano plazo en beneficio de toda la colectividad aragüeña.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA