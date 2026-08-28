Misión Sonrisa devolvió la dignidad y alegría a más de 50 adultos mayores

Cada prótesis entregada representa una herramienta que restaura la capacidad masticatoria, y a su vez, eleva la autoestima y devuelve la calidez al rostro de los abuelos de la Patria

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan de la Aragüeñidad, que impulsa la gobernadora Joana Sánchez, la sede de la Misión Sonrisa en Los Samanes se convirtió en escenario de una emotiva jornada de salud bucal.

Durante el operativo, un equipo multidisciplinario logró devolver la estética y funcionalidad dental a 56 adultos mayores gracias a la colocación exitosa de prótesis dentales adaptadas a sus necesidades.

El coordinador regional de Misión Sonrisa y Salud Bucal, Abelardo García, destacó que estas intervenciones masivas son resultado de un compromiso mensual continuo con las comunidades locales.

El titular de este despacho explicó que, para acceder a esta atención gratuita los ciudadanos deben completar previamente un proceso riguroso de saneamiento bucal, que incluye limpiezas, extracciones y tratamiento de caries en la red de consultorios distribuidos en el estado.

Añadió que una vez obtenida el alta médica, los pacientes son remitidos a las sedes especializadas de Los Samanes o del municipio Lamas (Santa Cruz), las cuales operan de lunes a viernes con un contingente especializado de 10 odontólogos, 4 técnicos dentales y radiólogos dedicados a la rehabilitación integral.

BALANCE INFORMATIVO

García detalló que en lo que va del año 2026 el programa ha alcanzado una meta destacable en la entidad, acumulando un total de 453 pacientes favorecidos y 811 prótesis totalmente instaladas, devolviendo la confianza y el bienestar a cientos de adultos mayores en la entidad.

El directivo anunció que la próxima jornada masiva está programada para el mes de septiembre, reafirmando su premisa de transformar la salud bucal en un derecho accesible.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CIUDAD MCY