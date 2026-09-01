Gobernadora Joana Sánchez lideró reunión estratégica para optimizar servicios del HCM

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer las acciones destinadas a optimizar el sector salud en la entidad, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, sostuvo una mesa de trabajo estratégica con los gerentes y directores de especialidades del Hospital Central de Maracay (HCM).
El encuentro extraordinario contó con la participación de la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la autoridad única de Salud en el estado, Yosmary Lombano, y la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares.
Este espacio sirvió para que las autoridades regionales, en conjunto con los especialistas médicos, trazaran líneas de acción orientadas a mejorar la gestión y operatividad del principal centro de salud de la región central.
El objetivo fundamental de esta articulación es dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía y elevar los estándares de calidad en los servicios ofrecidos a la población aragüeña.
A través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), la mandataria regional y vocera de la Aragüeñidad ofreció un balance sobre la jornada de trabajo.
»Llevamos a cabo una productiva reunión con los gerentes y directores de especialidades del HCM. Estamos entusiasmados por la próxima fase en la atención a pacientes y familiares que acuden a este hospital tan importante del centro del país», puntualizó Sánchez en su publicación.
Finalmente, la gobernadora enfatizó que la consolidación de estas mejoras se materializará gracias al respaldo continuo del Ejecutivo Nacional.
«Esta etapa será posible gracias a las rehabilitaciones progresivas impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez», concluyó.
YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY
FOTOS | CORTESIA | PRENSA GBA