Gobernadora Joana Sánchez lideró reunión estratégica para optimizar servicios del HCM

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer las acciones destinadas a optimizar el sector salud en la entidad, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, sostuvo una mesa de trabajo estratégica con los gerentes y directores de especialidades del Hospital Central de Maracay (HCM).

​El encuentro extraordinario contó con la participación de la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; la autoridad única de Salud en el estado, Yosmary Lombano, y la secretaria de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares.

​Este espacio sirvió para que las autoridades regionales, en conjunto con los especialistas médicos, trazaran líneas de acción orientadas a mejorar la gestión y operatividad del principal centro de salud de la región central.

El objetivo fundamental de esta articulación es dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía y elevar los estándares de calidad en los servicios ofrecidos a la población aragüeña.

​A través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), la mandataria regional y vocera de la Aragüeñidad ofreció un balance sobre la jornada de trabajo.

​»Llevamos a cabo una productiva reunión con los gerentes y directores de especialidades del HCM. Estamos entusiasmados por la próxima fase en la atención a pacientes y familiares que acuden a este hospital tan importante del centro del país», puntualizó Sánchez en su publicación.

​Finalmente, la gobernadora enfatizó que la consolidación de estas mejoras se materializará gracias al respaldo continuo del Ejecutivo Nacional.

«Esta etapa será posible gracias a las rehabilitaciones progresivas impulsadas por la presidenta Delcy Rodríguez», concluyó.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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