Liga FUTVE Futsal presenta oficialmente el Torneo Clausura 2026

CIUDAD MCY.- La Liga FUTVE Futsal presentó de manera oficial el Torneo Clausura 2026. La competencia arrancará a partir de este martes 15 de septiembre con el encuentro inaugural entre Deportivo Candelero y los Centauros de Caracas en el Parque Naciones Unidas.

Esta edición contará con la participación de 15 clubes en una fase regular de 15 jornadas, de entre los cuales clasificarán los mejores ocho equipos a dos cuadrangulares, para obtener a los semifinalistas y finalistas. En este torneo se entregarán los premios individuales, entre los cuales destacan: Máximo goleador y el jugador más valioso (MVP) del torneo.

El equipo campeón del Torneo Clausura 2026 clasifica para la Copa Libertadores 2027 y el subcampeón clasifica para la Copa Sudamericana 2027.

FUENTE:VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL