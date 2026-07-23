Clínica «Padre Lazo» suma nuevas capacidades tras recuperación de áreas asistenciales

La intervención, impulsada mediante la Consulta Popular Nacional, permitió rehabilitar espacios médicos, incorporar equipamiento para ginecología y obstetricia, y proyectar la recuperación del área quirúrgica

CIUDAD MCY.- La participación comunitaria abrió paso a una nueva etapa para la Clínica Popular Especializada “Padre Lazo”, en el municipio José Félix Ribas, donde un proyecto surgido desde la Consulta Popular Nacional permitió avanzar en la recuperación de espacios médicos y la incorporación de equipos destinados a fortalecer la atención del centro médico.

La entrega de la primera fase de rehabilitación contó con la presencia de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien recorrió las instalaciones de la unidad asistencial para constatar las mejoras ejecutadas y acompañó el recibimiento de equipamiento médico destinado al área de obstetricia.

Durante la actividad estuvo presente la autoridad única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano; el secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, y representantes del Poder Popular.

ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN

Al respecto, la autoridad única de Salud en el estado Aragua, Yosmary Lombano, mencionó que la recuperación de la Clínica Popular Especializada “Padre Lazo” permitió adecuar áreas fundamentales para la atención de los habitantes del municipio, entre ellas emergencia de adultos, emergencia pediátrica, sala de parto, traumatología, enfermería, consultas médicas y nebulización.

“Estamos dando inicio a la apertura de la emergencia, un área totalmente rehabilitada por proyectos comunales”, explicó Lombano, al destacar el aporte de la organización comunitaria en la recuperación de la infraestructura sanitaria.

Detalló que las labores ejecutadas incluyeron la rehabilitación de paredes, frizado, pintura, instalación de climatización, reparación de puertas, baños y duchas, además de la adecuación general de los espacios para garantizar mejores condiciones de atención.

Como parte de esta intervención, fueron incorporados equipos y mobiliario médico, entre ellos cunas, colchones, escritorios, sillas, tensiómetros, electrocardiógrafos y una nueva cama ginecológica para el área de obstetricia, junto a insumos necesarios para el funcionamiento de los servicios.

RECUPERACIÓN QUIRÚRGICA

Lombano anunció que la siguiente fase de intervención estará orientada a la recuperación del área quirúrgica, acción que permitirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema público de salud en el municipio José Félix Ribas.

“Por el momento vamos a empezar por el área del quirófano. Posteriormente continuaremos con odontología y otras áreas del hospital”, afirmó.

La autoridad sanitaria resaltó que esta recuperación representa un avance para la atención médica de la población ribense, al tiempo que explicó que el municipio cuenta con otros espacios quirúrgicos que también forman parte de los esfuerzos para fortalecer la red asistencial.

Asimismo, destacó que más de mil 800 familias del punto y círculo de la clínica serán beneficiadas con las mejoras ejecutadas en este centro de salud.

CONSULTA POPULAR ACTIVA

El secretario de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, explicó que la recuperación del centro asistencial corresponde a un proyecto aprobado durante la sexta y séptima Consulta Popular Nacional del periodo 2025-2026.

Indicó que la iniciativa surgió de las necesidades planteadas por la comunidad organizada y que su ejecución refleja la articulación entre el Poder Popular y el Gobierno Bolivariano para atender las prioridades de la población.

“Hoy vemos materializadas cada una de esas solicitudes y aprobaciones que se han hecho nacionalmente; seguimos confiando en el Poder Popular y en estos procesos que permiten dar respuesta a las necesidades comunes de nuestro pueblo”, expresó el secretario de Comunas y Movimientos Sociales.

«MEJORAS VISIBLES»

Por su parte, la directora del espacio de respuesta sanitaria , Sandra Almenar, destacó que las adecuaciones realizadas han generado cambios significativos en las condiciones de atención del centro sanitario.

Señaló que anteriormente existían limitaciones relacionadas con climatización e insumos médicos, mientras que actualmente la institución cuenta con mejores herramientas para atender a los usuarios.

“Los pacientes llegan y pueden ser atendidos con talento humano, tanto de enfermería como médico, además de medicamentos e insumos con los que ahora contamos”, manifestó.

Almenar informó que actualmente permanecen operativos servicios como emergencia de adultos, emergencia pediátrica, infecciones, epidemiología, vacunación, inmunizaciones, consulta integral y parte del laboratorio, cuya activación total se encuentra próxima.

REINYMAR TOVAR / FOTOS: CORTESÍA