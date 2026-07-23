‎Despliegue de servicios públicos saneó áreas externas de la UC

Cuadrillas de la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara recolectaron más de 120 toneladas de material orgánico e inorgánico
CIUDAD MCY.- Para ofrecer espacios seguros a la población estudiantil y trabajadores, la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara desplegó, a través de la Dirección de Servicios Públicos, un contingente para ejecutar la limpieza de áreas externas de la Universidad de Carabobo (UC) Núcleo La Morita.
Por cuatro días consecutivos, más de 90 hombres y mujeres se abocaron en el saneamiento general del sitio, con distintas labores como barrido, recolección de desechos sólidos, poda controlada, desmalezamiento y disposición final de los residuos.
En la segunda etapa de mantenimiento integral y permanente del recinto académico, mismo que forma parte de las políticas que implementa el Ejecutivo local, se logró la recolectar 120 toneladas de material orgánico e inorgánico.
Estas acciones benefician alrededor de 3.500 jóvenes y adultos que hacen vida en el núcleo, con áreas en óptimas condiciones.
Miguel Peña, director de Servicios Públicos municipal, refirió que para las actividades implementaron el uso de maquinaria liviana y pesada. «Tenemos 12 desmalezadoras, ocho camiones de carga, dos compactadoras y dos retroexcavadoras», describió.
La población se mostró feliz y entusiasmada con la optimización de las 20 hectáreas de terreno, tal fue el caso de Alfredo López, coordinador de la Juventud, expresó: «esto es parte de la transformación de la Universidad de Carabobo, junto a la coordinación de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU)».
Por su parte, el estudiante Alex Histiaga, felicitó el apoyo de las autoridades regionales y municipales por la recuperación de esta institución. » ahora tenemos la seguridad de asistir y movilizarnos internamente, sin miedo a ninguna herida por ramas o picaduras de animales».
THAIMARA ORTIZ / FOTOS: CIUDAD MCY