‎Despliegue de servicios públicos saneó áreas externas de la UC

‎Cuadrillas de la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara recolectaron más de 120 toneladas de material orgánico e inorgánico

CIUDAD MCY.- Para ofrecer espacios seguros a la población estudiantil y trabajadores, la Alcaldía del Municipio Francisco Linares Alcántara desplegó, a través de la Dirección de Servicios Públicos, un contingente para ejecutar la limpieza de áreas externas de la Universidad de Carabobo (UC) Núcleo La Morita.

‎Por cuatro días consecutivos, más de 90 hombres y mujeres se abocaron en el saneamiento general del sitio, con distintas labores como barrido, recolección de desechos sólidos, poda controlada, desmalezamiento y disposición final de los residuos.

‎En la segunda etapa de mantenimiento integral y permanente del recinto académico, mismo que forma parte de las políticas que implementa el Ejecutivo local, se logró la recolectar 120 toneladas de material orgánico e inorgánico.

‎Estas acciones benefician alrededor de 3.500 jóvenes y adultos que hacen vida en el núcleo, con áreas en óptimas condiciones.

‎Miguel Peña, director de Servicios Públicos municipal, refirió que para las actividades implementaron el uso de maquinaria liviana y pesada. «Tenemos 12 desmalezadoras, ocho camiones de carga, dos compactadoras y dos retroexcavadoras», describió.

‎La población se mostró feliz y entusiasmada con la optimización de las 20 hectáreas de terreno, tal fue el caso de Alfredo López, coordinador de la Juventud, expresó: «esto es parte de la transformación de la Universidad de Carabobo, junto a la coordinación de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios (FVEU)».

‎‎Por su parte, el estudiante Alex Histiaga, felicitó el apoyo de las autoridades regionales y municipales por la recuperación de esta institución. » ahora tenemos la seguridad de asistir y movilizarnos internamente, sin miedo a ninguna herida por ramas o picaduras de animales».

‎THAIMARA ORTIZ / ‎FOTOS: CIUDAD MCY