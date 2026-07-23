Equipos de salud garantizaron atención casa a casa en Caña de Azúcar

CIUDAD MCY.- En una acción directa destinada a consolidar la atención social en Aragua, el Sistema Público Nacional de Salud ejecutó un despliegue casa a casa en el sector 6 de la comunidad de Caña de Azúcar, en el municipio Mario Briceño Iragorry. Las visitas domiciliarias formaron parte del estricto cumplimiento de la agenda territorial diseñada para evaluar el estado físico de la población.

Este abordaje comunitario se realizó bajo las políticas de protección social instruidas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las líneas del Plan Venezuela Renace para la atención postsismos. En la entidad aragüeña, la jornada se materializó gracias al trabajo coordinado por la gobernadora Joana Sánchez junto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el equipo Corposalud.

El despliegue estuvo liderado por el personal del Consultorio Popular Tipo II «Jacinto Convit», perteneciente al Área de Salud Integral Comunitaria «Casa Solidaria», bajo la supervisión directa de la directora de dicha ASIC, Dra. Gregori Aponte. El equipo multidisciplinario estuvo integrado por los profesionales de la medicina Dra. Andrys Ortega, Dra. Marbellís Peña y el Dr. Ibrahim Hernández, acompañados activamente por la defensora de la salud, Edesa Pérez.

Durante la jornada, el contingente médico visitó un total de 15 viviendas e igual número de familias, consolidando 50 atenciones de salud. El balance epidemiológico del abordaje arrojó el diagnóstico de 19 patologías crónicas o agudas asociadas a la contingencia, a las cuales se les garantizó su respectivo control, registrando además un total de 31 pacientes completamente sanos y notificando cero casos de ciudadanos en condición de encamados dentro del sector evaluado.

La autoridad única de salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, destacó el valor de mantener a los profesionales desplegados de forma permanente en las comunidades de la región. «Nuestros médicos y defensores de la salud continúan recorriendo las calles del pueblo para constatar su bienestar. A través del Plan Venezuela Renace, avanzamos con firmeza en esta etapa de reconstrucción social, garantizando una Venezuela humana donde la salud preventiva va directo al hogar de las familias aragüeñas”, aseveró.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA / FOTOS: PRENSA CORPOSALUD ARAGUA