Jóvenes presentan propuestas para la reestructuración y reingeniería del Gobierno

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de reestructuración y reingeniería del Gobierno, líderes y lideresas juveniles de todo el país iniciaron este martes una concentración de tres días en la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud Antonio José de Sucre, en Filas de Mariche (Miranda).

La finalidad del encuentro se centra en debatir y construir propuestas de cara a la reestructuración y reingeniería del Gobierno nacional, convocada por la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con lo publicado en la cuenta en Telegram de la vicepresidencia Sectorial del Socialismo Social y Territorial, el vicepresidente Héctor Rodríguez instó a la juventud a guiar el debate nacional y reflexionar sobre el modelo de gestión que el país necesita a través de la plataforma web oficial y de asambleas.

Durante la jornada, la presidenta de la Gran Misión Venezuela Joven, Rosinés Chávez, invitó a adecuar los valores bolivarianos a las demandas del presente con una visión integradora de país, mientras que la diputada América Pérez llamó a asumir la vanguardia del cambio sin miedos.

FUENTE: VTV

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