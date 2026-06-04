CNE publica guía para la postulación de proyectos en la Segunda Consulta Popular Nacional 2026

CIUDAD MCY.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la publicación de una guía rápida, a través de sus canales oficiales en la plataforma Telegram, diseñada como una herramienta metodológica fundamental de cara a la Segunda Consulta Popular Nacional 2026, evento comicial previsto para el próximo domingo 12 de julio.

Este instrumento oficial tiene como propósito principal orientar a los ciudadanos en la correcta formulación y clasificación de sus iniciativas comunitarias, garantizando la viabilidad y organización de cada propuesta popular.

El documento técnico establece una estructura detallada que permitirá a las asambleas ciudadanas enmarcar sus proyectos dentro del catálogo organizativo del Estado.

Dicho esquema exige que cada iniciativa sea definida bajo los criterios específicos de transformación, sector, categoría, foco y acción. La aplicación de estos parámetros garantiza una absoluta coherencia metodológica en la denominación y el enfoque de las obras postuladas, facilitando así su posterior evaluación y ejecución.

Adicionalmente, el ente comicial informó que este material instructivo incluye una serie de preguntas generadoras diseñadas para dinamizar el debate en el seno de las comunidades.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA