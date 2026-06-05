Se reunieron presidenta (E) Delcy Rodríguez y embajador de EEUU en la India

CIUDAD MCY.-En el marco de su agenda internacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de cortesía en Nueva Delhi con el embajador de los Estados Unidos ante la República de la India, Sergio Gor.

Durante el espacio de diálogo, ambas autoridades conversaron sobre el desarrollo y las perspectivas de la relación bilateral, evaluando los avances en temas de interés mutuo y el fortalecimiento de canales diplomáticos.

El intercambio se produce en un escenario de dinamismo para la diplomacia venezolana, que busca afianzar sus lazos estratégicos globales y que da continuidad a las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con altos representantes estadounidenses, orientadas de manera prioritaria a la cooperación energética, la minería y la estabilidad regional.

Este acercamiento coincide con el inicio de la agenda oficial de la mandataria encargada en territorio asiático, donde además profundiza alianzas estratégicas con las máximas autoridades locales.

Al proyectar la realidad de Venezuela ante los representantes de la comunidad internacional en el extranjero, el Gobierno Bolivariano ratifica su política de diplomacia de paz, basada en el respeto recíproco y la apertura a un diálogo constructivo con diversos actores globales para el beneficio y el desarrollo productivo de la Nación.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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