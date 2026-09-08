Cocadas «La Playita» reabrió sus puertas totalmente renovada en Maracay

La remodelación de este icónico espacio de la Ciudad Jardín se vio cristalizada gracias al programa Emprender Juntos que continuará desplegándose para atender a comerciantes en los distintos municipios de la entidad, impulsando la soberanía económica desde el rescate de la identidad local

CIUDAD MCY.- El emblemático establecimiento Cocadas «La Playita», con 72 años de tradición gastronómica en el estado Aragua, reabrió sus puertas totalmente renovado tras ser beneficiado por una rehabilitación integral y modernización de su estructura.

Esta acción fue ejecutada por el programa Emprender Juntos, impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y articulado en la entidad por la gobernadora Joana Sánchez, reafirmando el compromiso institucional con la preservación del patrimonio comercial local.

Ubicado entre la avenida Bolívar y la calle Ramón Narváez del municipio Girardot, el renovado espacio vivió un emotivo acto de reapertura que contó con la presencia del coordinador regional del movimiento Emprender Juntos, Luis Romero; y el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quienes acompañaron a los propietarios en esta nueva etapa.

Durante la actividad, Romero enfatizó que este abordaje responde a una estrategia integral orientada a dinamizar el ecosistema emprendedor aragüeño y consolidar la economía productiva de la región.

En ese mismo sentido, detalló que mediante la plataforma digital de Emprender Juntos se mantiene un despliegue permanente y registro casa a casa en el territorio para brindar acompañamiento institucional directo a cada proyecto.

Por su parte, el diputado Hernández precisó que esta cocada representa el primer eslabón de una serie de intervenciones programadas para la recuperación de comercios autóctonos, anunciando que la agenda continuará en el municipio Libertador con la atención a la tradicional Dulcería Criolla.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

La historia del icónico negocio evoca el esfuerzo familiar que inició hace más de siete décadas. Mery Noriega, hija del fundador, recordó con nostalgia cómo su padre sustentó el hogar a través de la venta de cocos hasta su fallecimiento, hace 32 años, momento en el que ella y su hijo asumieron las riendas del local.

Noriega manifestó su gratitud hacia las autoridades, resaltando que es la primera vez que reciben un respaldo gubernamental de esta magnitud.

Por su parte, Ramón Noriega, encargado del comercio y nieto del fundador, destacó la notable transformación del espacio tras gestionar la ayuda mediante el portal web del programa.

«Tuvimos un cambio del cien por ciento, una remodelación adaptada a las tendencias de decoración actuales. Hicimos la solicitud por medio de la página de Emprender Juntos y en unos seis meses se concretó el proyecto. Estoy sumamente agradecido con el Gobierno Nacional, la gobernadora Joana Sánchez y todo su equipo», afirmó Noriega.

Cabe mencionar que el trabajo articulado entre el Ejecutivo Nacional, la Gobernación del estado Aragua y el movimiento Emprender Juntos continuará desplegándose de manera progresiva para atender a pequeños y medianos comerciantes en los distintos municipios de la entidad, impulsando la soberanía económica desde el rescate de la identidad local.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA AURELIO MACHADO