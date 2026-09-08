Gobernadora Joana Sánchez inspeccionó la escuela Martín Tovar para su rehabilitación integral

La jornada forma parte del Plan “Regreso a Clases 2026” y busca garantizar espacios óptimos y saludables para el sector estudiantil aragüeño

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de garantizar un retorno a las aulas en instalaciones adecuadas y saludables para los estudiantes ante el próximo inicio del período académico 2026-2027, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, realizó una visita de inspección a la Escuela Martín Tovar, ubicada en el municipio Tovar.

​La jornada de trabajo, enmarcada en el Plan “Regreso a Clases 2026”, contó con el acompañamiento de la directora estadal del Ministerio de Obras Públicas, Anacarina Orihuela, y el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez.

​Durante el recorrido, las autoridades regionales y locales evaluaron el estado actual de las infraestructuras del plantel y sostuvieron una asamblea directa con el personal docente, administrativo y obrero que labora en la institución educativa, con el fin de escuchar sus requerimientos y articular las acciones a ejecutar.

​A través de su cuenta oficial en la red social Instagram (@johanitakenpo), la mandataria aragüeña anunció formalmente la recuperación integral de este centro educativo.

​“Hemos venido a supervisar la escuela Martín Tovar y muy pronto iniciaremos una intervención en esta institución como parte del plan Regreso a Clases 2026”, afirmó la gobernadora.

​Sánchez resaltó que la consolidación de esta obra será posible gracias al respaldo del Ejecutivo Nacional, destacando el apoyo fundamental de la presidenta Delcy Rodríguez y del vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez Luces, en favor del desarrollo educativo de la entidad.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA PRENSA GBA