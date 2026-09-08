GBA recibió dotación de materiales para rehabilitar viviendas afectadas por sismos en Tovar

La entrega, enmarcada en el Plan «Venezuela Renace», busca dar respuesta oportuna a las familias afectadas por los sismos del pasado 24 de junio en la jurisdicción aragüeña

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Venezuela Renace, la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, recibió un importante cargamento de materiales de construcción destinado a la recuperación de 181 viviendas que sufrieron afectaciones tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en 71 comunidades del municipio Tovar.

​La significativa dotación, enviada por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, tiene como propósito garantizar una respuesta inmediata a las contingencias estructurales de las familias tovareñas.

Durante la recepción de los insumos, la mandataria regional estuvo acompañada por la directora estadal del Ministerio de Obras Públicas, Anacarina Orihuela, y el alcalde de la jurisdicción, Maximiliano Suárez.

Entre los materiales entregados se incluyen láminas de techo galvanizado tipo zinc, además de cemento como material de construcción (bloques, tubos estructurales), sanitarios e insumos que serán utilizados en las labores de rehabilitación y reconstrucción de los hogares damnificados en la localidad.

Durante la recepción del material de obra, la máxima autoridad regional expresó su agradecimiento al Ejecutivo Nacional por el respaldo brindado a la entidad para atender la emergencia.

«Nos encontramos en la Colonia Tovar recibiendo el material que ha enviado la presidenta Delcy Rodríguez, en el marco del Plan Venezuela Renace, es por ello que agradecemos el esfuerzo y la labor que se realiza en todo el país, específicamente en el estado Aragua», señaló la gobernadora Joana Sánchez.

​En este mismo contexto, el alcalde Maximiliano Suárez enfatizó que la articulación de estas obras de infraestructura favorecerá de manera directa a 183 familias, consolidando un avance significativo en la reconstrucción de la localidad.

​Las autoridades concluyeron el despliegue subrayando que la celeridad en la ejecución de estas acciones de recuperación civil permitirá a los ciudadanos retornar a sus hogares bajo condiciones de total seguridad y comodidad habitacional.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA PRENSA GBA