CIUDAD MCY.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, enfatizó durante su intervención en la sesión plenaria del XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo que actualmente está cambiando el paradigma del desarrollo global. Afirmó que, dentro del antiguo sistema, quienes intentaban defender sus intereses eran objeto de sanciones y presiones.

En su alocución el señaló que, durante los últimos cinco años, los países Brics han generado la mitad del crecimiento económico mundial anual. Donde su participación que en relación de igualdad de poder adquisitivo supera el 40%, situándose por delante del G7. Destacó que el comercio interior de los países del grupo ya supera el billón de dólares al año.

Asimismo, indicó que “el comercio internacional se está volviendo más eficiente”, aclaró que el motivo de este avance se debe al decrecimiento de intermediarios junto con la apertura de nuevas rutas. “El sistema comercial mundial está dejando de estar centrado en Occidente”, señaló el mandatario.

Destacó que el bloque político y económico de potencias emergentes ha incrementado su propia exportación de tecnología, lo cual indica el cambio del poder tecnológico global.

“El progreso tecnológico es el factor más determinante de la transformación global” declaró Putin, y agregó que “la capacidad de un Estado de garantizar su soberanía constituye el factor clave que define su lugar en el sistema de relaciones económicas internacionales y su liderazgo internacional”.

Rechazó al uso del dólar como arma

Durante su intervención alertó sobre el uso de dólares como arma política, calificando la acción como un «enorme error. Estados Unidos aprovecha su dominio en el sistema financiero global para coaccionar, sancionar o bloquear a actores extranjeros mediante la congelación de activos y restricciones al acceso a la red de mensajería bancaria.

«Creo que muchos en Estados Unidos ahora lo entienden. Intentar usar el dólar como herramienta política, como arma en la lucha política. Fue un error estratégico enorme, catastrófico, diría yo, por parte del anterior Gobierno estadounidense», declaró.

El mandatario ruso ve que las reglas comunes del comercio dejaron de interesarle a Occidente después de que empezara a perder en la competencia.

«Cuando les convenía, promovían la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus ideas, e invitaban a otros países a participar. Pero cuando Occidente comenzó a perder la competencia, las reglas comerciales universales que se implementaron en el marco de la OMC dejaron de ser interesantes y se volvieron gravosas», aseveró.

Conflicto del Medio Oriente

El jefe de Estado ruso negó que Irán diese motivos para la agresión estadounidense que dejó saldo de alrededor de 3.400 iraníes asesinados. “No veo ninguna provocación por parte de Irán que pudiera haber justificado un ataque contra ese país”, declaró.

De igual forma, explicó que Moscú no dispone de información que indique que Irán busque desarrollar armas nucleares. “La República Islámica ha reiterado que su programa nuclear es pacífico, enfocado al desarrollo y el bienestar de la población, mientras está vigente un dictamen legal que impide fabricar armas de destrucción masiva”.

Putin manifestó que Rusia confía en que el alto el fuego vigente entre Irán y EEUU abra el camino hacia una paz duradera.

FUENTE: CIUDAD CCS

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