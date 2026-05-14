Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Comando de tránsito de Mariño luce renovado

Foto del avatar

PorMilexis Pino

May 14, 2026

Los trabajadores realizaron la aplicación correcta de pintura en tonalidades  blancos y  naranjas, los cuales  indican precaución y atención

CIUDAD MCY.- El comando de la Policía Nacional de Tránsito San Pablo, municipio Santiago Mariño, fue embellecido gracias a una extraordinaria jornada de acondicionamiento que desarrolló la cuadrilla de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

La obra que aporta orden estético y brinda un espacio digno, se enmarca en el Plan de la Patria en su Segunda Transformación (2T), «Ciudades más Humanas para el Buen Vivir».

Bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez  junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, el equipo realizó con las herramientas adecuadas la aplicación correcta de pintura en tonalidades  blancos y  naranjas los cuales  indican precaución y atención.

Estos trabajos de recubrimiento en la infraestructura mejoran significativamente la imagen y condiciones del espacio de tránsito.

La rehabilitación del espacio favorece directamente a los transportistas quienes ahora cuentan con una referencia de seguridad más visible y organizada en su comunidad.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

HCM reconoció trayectoria y vocación al personal de enfermería

14 de mayo de 2026 Milexis Pino
Aragua

Inician trabajos de acondicionamiento en complejo deportivo de Vallecito

14 de mayo de 2026 Milexis Pino
Deportes

Aragua VC buscará la clasificación ante Guacharas en Maturín

14 de mayo de 2026 Luisa Pedroza
Aragua

Comando de tránsito de Mariño luce renovado

14 de mayo de 2026 Milexis Pino