Comando de tránsito de Mariño luce renovado

Los trabajadores realizaron la aplicación correcta de pintura en tonalidades blancos y naranjas, los cuales indican precaución y atención

CIUDAD MCY.- El comando de la Policía Nacional de Tránsito San Pablo, municipio Santiago Mariño, fue embellecido gracias a una extraordinaria jornada de acondicionamiento que desarrolló la cuadrilla de la Fundación para el Desarrollo del estado Aragua (Fundaragua).

La obra que aporta orden estético y brinda un espacio digno, se enmarca en el Plan de la Patria en su Segunda Transformación (2T), «Ciudades más Humanas para el Buen Vivir».

Bajo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente institucional de Fundaragua, Edinson Gutiérrez, el equipo realizó con las herramientas adecuadas la aplicación correcta de pintura en tonalidades blancos y naranjas los cuales indican precaución y atención.

Estos trabajos de recubrimiento en la infraestructura mejoran significativamente la imagen y condiciones del espacio de tránsito.

La rehabilitación del espacio favorece directamente a los transportistas quienes ahora cuentan con una referencia de seguridad más visible y organizada en su comunidad.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA