Inician trabajos de acondicionamiento en complejo deportivo de Vallecito

En el sitio se realizan trabajos que mejoraran la estética del espacio para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas

CIUDAD MCY.- En el complejo deportivo de Vallecito ubicado en el municipio San Casimiro, la cuadrilla de la Guardia del Pueblo inició los trabajos de rehabilitación integral para brindarles espacios óptimos de sano esparcimiento a los ciudadanos.

La obra enmarcada al Plan Mi Cancha Bonita es una iniciativa del Ejecutivo Nacional que busca acondicionar y equipar los espacios para lograr la masificación deportiva en la entidad.

En el sitio, la cuadrilla se mantiene efectuando labores de reparación, recubrimiento de paredes y líneas de juegos, con el objetivo de que el espacio este óptimo para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas.

​La recuperación del complejo de Vallecito no solo representa una mejora estética, sino una acción estratégica para alejar a la juventud del ocio y promover estilos de vida saludables.

​Se prevé que las labores continúen de forma ininterrumpida hasta lograr la recuperación total del recinto.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS: CORTESÍA