Comando unificado de GBA realiza maniobras de rescate en edificio colapsado en Turmero

La gobernadora Joana Sánchez informó que desde el 24 de junio diversos cuerpos de seguridad trabajan incansablemente en el sitio para garantizar el resguardo y la localización de personas afectadas.

CIUDAD MCY.- Tras el doblete sísmico que afectó recientemente al estado Aragua y otros estados del país, en el municipio Santiago Mariño, específicamente en residencias Bosque Lindo, el equipo de gestión de riesgos y administración de desastres se mantiene ejecutando maniobras de rescate con el objetivo de rescatar a las personas que aún se mantienen con vida bajo los escombros.

​Desde la estructura colapsada, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, informó que desde el 24 de junio los diversos cuerpos de seguridad entre ellos Bomberos, Protección Civil, Guardia Nacional Bolivariana y el sistema VEN 911 Aragua, trabajan incansablemente en el sitio para garantizar el resguardo y la localización de personas afectadas.

«Nos encontramos en el estado Aragua, específicamente en Turmero, un espacio que fue afectado por el doblete sísmico, aquí están los rostros de los hombres y mujeres que están dando el todo por el todo».

Ademas, Sánchez enfatizó que las familias y allegados de las víctimas de este evento natural están recibiendo asistencia integral a tiempo completo, garantizando apoyo psicosocial, médico y logístico de manera personalizada.

ATENCIÓN EN ARAGUA

La vocera del Pueblo de Aragua aseguró que la red hospitalaria y de atención primaria del estado se encuentra plenamente habilitada y en alerta para recibir cualquier emergencia.

​Asimismo, afirmó que se han dispuesto centros educativos de la entidad como refugios temporales y centros de acopio para atender de manera directa a aquellas familias cuyas viviendas presentan fallas estructurales graves o de alto riesgo.

​Finalmente, la gobernadora extendió un profundo agradecimiento por las innumerables muestras de solidaridad recibidas tanto a nivel nacional, como por parte de la comunidad internacional, reiterando el compromiso de continuar trabajando en perfecta unión para superar esta contingencia.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:GBA