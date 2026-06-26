‎Nuevo sismo se sintió en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- Este viernes 26 de junio, a las 6:14 de la tarde, se registró un nuevo sismo en la zona central del país, el cual fue registrado con una intensidad de 4.9 en la escala de Richter.
Cabe destacar que, este nuevo movimiento telúrico se une a las más de 300 réplicas que en horas del mediodía fueron reportadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su reporte al país.
El llamado es a toda la ciudadanía del estado Aragua y de toda la región central del país a mantener la calma ante estos sismos, ya que son parte de las réplicas del terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudieron violentamente a la nación el pasado 24 de junio a las 6:04 de la tarde.
Ante cualquier situación de este tipo lo más importante es mantener la calma, resguardarse en sitios seguros y buscar información y orientación por parte de los órganos oficiales del Estado venezolano.
YLAI OLMOS CASTILLO
FOTO: CORTESÍA