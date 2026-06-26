‎Nuevo sismo se sintió en el estado Aragua

CIUDAD MCY.- ‎Este viernes 26 de junio, a las 6:14 de la tarde, se registró un nuevo sismo en la zona central del país, el cual fue registrado con una intensidad de 4.9 en la escala de Richter.

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‎Cabe destacar que, este nuevo movimiento telúrico se une a las más de 300 réplicas que en horas del mediodía fueron reportadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su reporte al país.

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‎El llamado es a toda la ciudadanía del estado Aragua y de toda la región central del país a mantener la calma ante estos sismos, ya que son parte de las réplicas del terremoto de 7.2 y 7.5 que sacudieron violentamente a la nación el pasado 24 de junio a las 6:04 de la tarde.

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‎Ante cualquier situación de este tipo lo más importante es mantener la calma, resguardarse en sitios seguros y buscar información y orientación por parte de los órganos oficiales del Estado venezolano.

YLAI OLMOS CASTILLO

‎FOTO: CORTESÍA