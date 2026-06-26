‎Continúa despliegue de verificación de daños en Zamora tras evento sísmico ‎

‎En un primer balance la alcaldesa Anahís Palacios reveló afectación material considerable en una sola vivienda, tras un recorrido realizado por unidades educativas y comunidades.

CIUDAD MCY.- La alcaldesa del municipio Ezequiel Zamora, Anaís Palacios, en compañía de su equipo de gobierno, lideró un despliegue inmediato por diversas comunidades de la jurisdicción, con el objetivo de verificar de primera mano las posibles afectaciones estructurales tras el sismo registrado recientemente en el territorio venezolano y así garantizar la atención directa a la población.

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‎En una acción multidisciplinaria, los funcionarios públicos, junto al Poder Popular organizado, visitaron de forma simultánea las 24 comunas que integran el municipio. En el marco de estas inspecciones técnicas, se evaluaron las infraestructuras de las viviendas reportadas por los vecinos, los espacios públicos y las unidades educativas de cada sector para determinar la magnitud de los daños.

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‎La burgomaestre dijo que el balance oficial del despliegue confirma que no se han presentado pérdidas humanas ni daños materiales de extrema gravedad en la localidad. Hasta la fecha las autoridades reportan únicamente una vivienda con afectaciones severas y pérdidas materiales significativas.

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‎El equipo de prevención, gestión de riesgos y seguridad ciudadana trabaja activamente en el lugar para brindar el acompañamiento necesario a la familia afectada, siguiendo las directrices de la presidenta (E) Delcy Rodríguez y la vocera del Pueblo Aragüeño, Joana Sánchez. «Ver la organización de los líderes comunales y la calma de los vecinos en medio de la contingencia me llena de profundo orgullo», afirmó la mandataria municipal durante la jornada.

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‎Por otro lado, la alcaldesa destacó la madurez y la resiliencia de la ciudadanía, resaltando que la articulación entre el gobierno local y las bases populares permitió una respuesta rápida, ordenada y eficiente ante la emergencia.

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‎Finalmente, la alcaldesa envió un mensaje de solidaridad, respaldo y calma a todos los zamoranos. «No están solos; aquí hay un equipo humano que los siente, los cuida y sigue activo en el monitoreo constante para garantizar la tranquilidad de cada hogar», concluyó.

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‎ELIMAR PÉREZ

‎FOTOS:ALCALDÍA