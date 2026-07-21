Comisión de Habitabilidad inspecciona más de 500 edificaciones en Aragua

CIUDAD MCY.- La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura mantiene su despliegue técnico en el estado Aragua, con el propósito de evaluar las condiciones estructurales de viviendas, urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) e infraestructuras públicas afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

La instancia, anunciada el 28 de junio por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, está conformada por especialistas de distintas áreas, entre ingenieros civiles, arquitectos y expertos en evaluación estructural, pertenecientes a organismos nacionales, regionales y municipales.

En Aragua, la Comisión es coordinada por la gobernadora Joana Sánchez, y la autoridad única de Vivienda en la entidad, Fernando Álvarez.

Este equipo multidisciplinario está integrado, por representantes del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda (Minhvi), el Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA); el Colegio de Ingenieros de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas, el Cuerpo de Ingenieros de la Aviación Militar Bolivariana (Cuingamb), las ingenierías municipales de las alcaldías de Girardot, Sucre, José Félix Ribas, Santiago Mariño y Tovar; el Instituto Autónomo Municipal de la Vivienda y Hábitat de Santiago Mariño (Imuvih), Bomberos de Aragua, Protección Civil Aragua, la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos del Gobierno Bolivariano de Aragua; Construaragua, entre otras instituciones vinculadas a la evaluación de edificaciones.

A escala nacional, más de 2 mil 800 especialistas, entre ingenieros, arquitectos y voluntariado científico, han sido formados y se encuentran activos en las zonas afectadas.

533 EDIFICACIONES BAJO EVALUACIÓN

Hasta el momento, en Aragua han sido inspeccionadas 533 edificaciones verticales, correspondientes a un total de 16 mil 558 apartamentos.

El diagnóstico se realiza mediante el semáforo de habitabilidad, que permite determinar las condiciones de seguridad de cada inmueble y las acciones necesarias según los resultados de la evaluación técnica.

Rojo: 15 edificaciones y 1.301 apartamentos en evacuación temporal.

Amarillo: 149 edificaciones y 4 mil 819 apartamentos que requieren rehabilitación.

Verde: 366 edificaciones y 10 mil 468 apartamentos sin afectación.

Las inspecciones verticales se han desarrollado en los municipios Girardot, Santiago Mariño, José Félix Ribas, Sucre y Tovar.

Inspecciones más allá de las viviendas

El despliegue de la Comisión Presidencial también alcanza infraestructuras públicas. En Aragua han sido inspeccionados, entre otros espacios, el Hospital Central de Maracay, Bibliotecas Virtuales en Girardot y Santiago Mariño, la sede de Cantv y canchas deportivas en el municipio José Félix Ribas.

En el Hospital Central de Maracay, la directora de la institución, Elba Petit, informó que las afectaciones observadas durante el recorrido corresponden a elementos de mampostería y grietas que no representan daños estructurales, por lo que transmitió tranquilidad a los trabajadores y usuarios del centro asistencial.

COMUNIDADES RECIBEN RESPUESTAS

El proceso de evaluación también ha permitido atender las inquietudes de las comunidades residenciales.

Olga Chavero, habitante del edificio 45 de Las Acacias, en el municipio Girardot, destacó el trabajo realizado por la Comisión y la participación de los distintos organismos que han acudido a las residencias para realizar las evaluaciones técnicas.

«Estamos siendo visitados por una comisión de habitabilidad conformada por un equipo multidisciplinario, que está realizando todas las revisiones pertinentes al edificio en cuanto a infraestructura. Gracias a Dios, hemos sido abordados por muchos entes que han venido, nos han inspeccionado y nos han dado la paz de sentirnos tranquilos en cuanto a volver a nuestros apartamentos», expresó Chavero.

Por su parte, Aidé Tovar, habitante de las Residencias Codazzi, en la parroquia Cagua del municipio Sucre, informó que los especialistas determinaron que el conjunto residencial no presenta afectaciones estructurales, sino daños leves que pueden ser reparados. «Queremos agradecer al Gobierno Nacional y a todos los organismos que han estado pendientes de estas residencias y tendiéndonos la mano. Estamos tranquilos, podemos dormir mucho más calmados, con más ánimos y con la fe de que esto lo vamos a superar», añadió.

REPORTAR ES EL PRIMER PASO

Las solicitudes de inspección pueden realizarse a través del sistema digital Línea 58, disponible en la aplicación VenApp.

Para registrar un caso, el usuario debe seleccionar la categoría Terremoto 24J y la subcategoría Viviendas y Edificaciones. Posteriormente, debe indicar el tipo de incidente, seleccionar la modalidad de reporte —personal o colectivo—, completar la ubicación exacta y adjuntar fotografías de la situación.

Una vez procesada la solicitud, los especialistas habilitados realizan la visita técnica en el terreno y determinan las condiciones de la edificación mediante el sistema de semáforo de habitabilidad.

DATOS QUE SE REGISTRAN EN TIEMPO REAL

Durante las inspecciones físicas, los equipos técnicos levantan y registran información relacionada con las características de cada inmueble, los daños observados y los resultados de la evaluación.

Parte de la Comisión se encuentra dedicada a la sistematización de los datos recopilados en tiempo real, lo que permite mantener actualizada la información de cada edificación inspeccionada y facilitar el seguimiento de los casos.

Con este despliegue articulado entre organismos nacionales, regionales, municipales y cuerpos especializados, la Comisión Presidencial continúa avanzando en la evaluación técnica de viviendas, urbanismos e infraestructuras públicas afectadas por los sismos del pasado 24 de junio.

PRENSA VIDA

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