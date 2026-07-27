Sistema de distribución de alimentos ha movilizado 34 mil toneladas de productos tras sismos

CIUDAD MCY. –Desde el estado La Guaira, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, informo que el sistema de organización y almacenamiento de alimentos que maneja Ministerio, ha permitido la distribución de un aproximado a 34 mil toneladas de alimentos tras los eventos sísmicos.

El ministro Leal Tellería aseguró que desde el inicio de la contingencia, en los campamentos transitorios a través de una distribución eficiente, se ha logrado distribuir unas 11 mil toneladas de alimentos destinados a atender a las familias afectadas.

Asimismo, destacó que durante el fin de semana se efectuaron simultáneamente en el país, unas 507 Ferias del Campo Soberano que permitieron la distribución de otras 23 mil toneladas de alimentos para el acceso a bajo costo de gran cantidad de rubros para las familias venezolanas.

Finalmente el ministro envió un mensaje al pueblo venezolano en el que resaltó que “este método se ha diseñado para atender la alimentación de toda la familia afectada y paralelamente seguir con todo nuestro despliegue a nivel nacional”, acción que busca garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria en todo el territorio nacional.

FUENTE:VTV

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