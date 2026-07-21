Presidenta Delcy Rodríguez encabezó inspección en La Guaira para certificar terrenos aptos para desarrollos urbanísticos

CIUDAD MCY. – ​​La Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lidera este martes la inspección de terrenos en el estado La Guaira para certificar su aptitud en el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos, en compañía del presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura, Francisco Garcés, y la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

La jornada técnica forma parte de las acciones de reconstrucción implementadas tras la contingencia generada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, articuladas a través del Plan Venezuela Renace y el Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Viviendas.

​La actividad contempla la verificación geológica de más de 40 predios que abarcan 584 mil metros cuadrados, espacio destinado a la edificación de más de 25 mil soluciones habitacionales diseñadas bajo estándares antisísmicos.

La evaluación en zonas planas y mesetas de la entidad costera busca determinar la capacidad de carga del suelo para la aplicación de estructuras flexibles de hormigón armado, acero y sistemas de disipación de energía, dentro de un esquema de planificación urbana integral que incorporará infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA