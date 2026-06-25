Comisión técnica de Ingenieros se despliega en el HCM tras evento sísmico

El equipo de expertos evalúa de forma inmediata el área de quirófanos y piso 1 del principal nosocomio aragüeño

CIUDAD MCY.- En respuesta a la contingencia generada por el doble evento sísmico de magnitudes 7.2 y 7.5 que afectó a las regiones central y capital de Venezuela, un equipo multidisciplinario de ingenieros se desplegó en las instalaciones del Hospital Central de Maracay (HCM) para evaluar la condición de su infraestructura.

La comisión de ingeniería civil y estructural se encuentra actualmente en el piso 1 del centro de salud y área de quirófanos, ejecutando labores de inspección técnica exhaustiva y evaluación de la infraestructura para descartar daños que puedan comprometer la operatividad del servicio o la seguridad del personal y los pacientes.

Este despliegue se realiza en una acción conjunta y coordinada entre:

el equipo de Ingenieros del Gobierno Bolivariano de Aragua, Colegio de Ingenieros del estado Aragua, el Cuerpo de Ingenieros de la Aviación Militar Bolivariana y las direcciones de ingeniería municipal.

Las autoridades regionales informan que el personal especializado permanecerá en el sitio hasta concluir el diagnóstico estructural.

LUZ MARINA CARRERA | CIUDAD MCY

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