MBI reporta solo daños estructurales y activa Estado Mayor Municipal de Sucesos Adversos

Protección Civil y los cuerpos de seguridad permanecen desplegados en los 40 sectores del municipio para efectuar el levantamiento técnico de las afectaciones reportadas por las comunidades

CIUDAD MCY.- Sin pérdidas humanas que lamentar y con 30 reportes de afectaciones en evaluación, el municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) instaló el Estado Mayor Municipal de Sucesos Adversos para coordinar la atención de las incidencias tras el movimiento telúrico ocurrido la tarde del miércoles 24 de junio.

La información fue dada a conocer por el alcalde Brullerby Suárez a través de un audiovisual difundido en sus plataformas digitales, en el que apareció acompañado por funcionarios de Protección Civil, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y voluntarios, quienes se mantienen desplegados en los 40 sectores de la jurisdicción.

El mandatario municipal informó que, de acuerdo con el primer balance, se contabilizan aproximadamente 30 reportes de afectaciones en viviendas y edificios de las parroquias El Limón y Caña de Azúcar, los cuales serán evaluados de manera inmediata por equipos especializados.

«Afortunadamente y gracias a Dios, no tenemos pérdidas humanas. Tenemos algunos daños estructurales en algunos edificios de nuestro municipio y en algunos bloques de Caña de Azúcar», expresó Suárez.

EVALUACIÓN EN LAS COMUNIDADES

El alcalde indicó que las comisiones de seguridad y prevención iniciaron un despliegue comunitario para realizar el levantamiento técnico de cada una de las incidencias reportadas por los habitantes.

Entre las afectaciones registradas figuran daños estructurales y materiales en algunos edificios y bloques residenciales, así como incidencias en inmuebles ubicados en el sector El Limón. Asimismo, se reportaron averías en líneas de baja y media tensión en determinados puntos del municipio.

En este sentido, precisó que las cuadrillas eléctricas ya se encuentran atendiendo las fallas para restablecer las líneas afectadas, al tiempo que destacó que los circuitos del sistema eléctrico permanecen operativos.

ATENCIÓN Y MONITOREO

Suárez aseguró que el Estado Mayor Municipal de Sucesos Adversos permanecerá activo y en monitoreo permanente para garantizar la atención oportuna de las comunidades y avanzar en la evaluación de las estructuras afectadas.

«Vamos a estar visitando cada una de las viviendas en cada uno de los sectores para hacer el levantamiento respectivo», afirmó el alcalde, quien además hizo un llamado a la calma y a la tranquilidad de la población.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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