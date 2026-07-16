Complejo deportivo «Gilberto García» se transforma para el semillero de San Casimiro

Este proyecto de recuperación se enfoca en reconstruir la infraestructura base para que atletas, entrenadores y visitantes cuenten con un espacio óptimo, seguro y de primer nivel

CIUDAD MCY.- Las calles de San Casimiro hoy son testigo de cómo se materializa un anhelo histórico de la comunidad: la rehabilitación integral del complejo deportivo “Gilberto García”.

​​Uno de los frentes de trabajo más significativos es la construcción y vaciado de nuevas caminerías, diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, garantizando a los deportistas, a los adultos mayores y visitantes con movilidad reducida una movilidad cómoda y sin contratiempos.

​Las cuadrillas de infraestructura iniciaron las labores de relleno y adecuación de las jardineras internas para devolverle el equilibrio ecológico y la frescura al complejo deportivo, integrando la naturaleza con el dinamismo de la actividad física.

​La transformación del complejo deportivo Gilberto García es el resultado directo de la sincronía de esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Este despliegue de infraestructura se ejecuta bajo las directrices y el apoyo constante de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en perfecta articulación con las políticas de atención social de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y la ejecución directa del alcalde del municipio San Casimiro, Mayker López.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESIA