Complejo deportivo «Gilberto García» se transforma para el semillero de San Casimiro

Este proyecto de recuperación se enfoca en reconstruir la infraestructura base para que atletas, entrenadores y visitantes cuenten con un espacio óptimo, seguro y de primer nivel
CIUDAD MCY.- Las calles de San Casimiro hoy son testigo de cómo se materializa un anhelo histórico de la comunidad: la rehabilitación integral del complejo deportivo “Gilberto García”.
Uno de los frentes de trabajo más significativos es la construcción y vaciado de nuevas caminerías, diseñadas bajo criterios de accesibilidad universal, garantizando a los deportistas, a los adultos mayores y visitantes con movilidad reducida una movilidad cómoda y sin contratiempos.
Las cuadrillas de infraestructura iniciaron las labores de relleno y adecuación de las jardineras internas para devolverle el equilibrio ecológico y la frescura al complejo deportivo, integrando la naturaleza con el dinamismo de la actividad física.
La transformación del complejo deportivo Gilberto García es el resultado directo de la sincronía de esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Este despliegue de infraestructura se ejecuta bajo las directrices y el apoyo constante de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en perfecta articulación con las políticas de atención social de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y la ejecución directa del alcalde del municipio San Casimiro, Mayker López.
REINA BETANCOURT
FOTOS : CORTESIA