Rehabilitarán de forma integral puente de Remavenca en Turmero

La obra, que será ejecutada entre Fundaragua y Serpumar, optimizará el flujo vehicular y peatonal, respondiendo a los compromisos de infraestructura adquiridos por Gobierno Bolivariano en el municipio Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- Con el propósito de garantizar seguridad vial y optimizar la movilidad urbana, se iniciaron formalmente los trabajos de rehabilitación integral del histórico puente de Remavenca, infraestructura clave que conecta la vida diaria de miles de turmereños con la ciudad de Cagua y viceversa.

​Esta acción, de alto impacto para la vialidad del municipio Santiago Mariño, es el resultado directo de la articulación perfecta orientada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y el alcalde del municipio, Carlos Guzmán.

​Para devolverle su total funcionalidad, se ha establecido una sólida alianza técnica-operativa entre ​Fundaragua y Serpumar y los trabajos contemplan la reparación de la capa asfáltica, el reforzamiento de las defensas laterales, el saneamiento de las bases y la canalización de los fluidos bajo la estructura, asegurando una obra duradera y confiable para las próximas décadas.

En las próximas semanas, la estructura estará completamente renovada, permitiendo que la producción local y el día a día de las familias de Santiago Mariño fluyan sobre bases sólidas y seguras.

REINA BETANCOURT

FOTOS : CORTESÍA