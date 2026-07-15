Compromiso ambiental florece en el Monumento de la Juventud

A través de esta iniciativa, que fue concebida para sanar y embellecer los entornos naturales de la región, logró sembrar más de mil árboles en las faldas del Monumento de la Juventud

CIUDAD MCY.- En un despliegue cargado de mística ambiental y compromiso colectivo, el emblemático Parque Monumento de la Juventud, ubicado en el municipio José Félix Ribas, fue el escenario de una exitosa jornada de reforestación que se inscribe en las líneas estratégicas del Plan Chuquisaca.

La jornada contó con la participación del alcalde del municipio Ribas, Juan Carlos Sánchez, junto a la directora regional del Ministerio de Ecosocialismo Yuliana Ramos, voluntarios, el equipo de gestión ecosocialista y miembros de la comunidad cercana, quienes durante el evento enfatizaron la importancia de pasar de la teoría a la acción en materia ecológica.

Por su parte, el alcalde del municipio Ribas Juan Carlos Sánchez, mencionó que Cada planta representa un pacto de amor con las generaciones futuras. “No estamos solo sembrando árboles, estamos sembrando conciencia, vida y la garantía de que nuestros espacios históricos sigan siendo el pulmón de La Victoria», señaló la máxima autoridad civil.

El éxito de la jornada descansó sobre los hombros de una alianza perfecta. Junto al mandatario local, el equipo técnico de Fundaparques y la mirada atenta y experta de los funcionarios del Cuerpo Civil de Guardaparques de Aragua guiaron el proceso de plantación, asegurando que cada especie seleccionada fuera la adecuada para el ecosistema del parque.

No obstante, el verdadero motor de la actividad fue el despliegue del Poder Popular. Los vecinos organizados y los voluntarios de los Consejos Ecosocialistas del municipio se convirtieron en los protagonistas de la faena, demostrando con palas, tierra y sudor el verdadero significado de la corresponsabilidad ciudadana.

El Plan Chuquisaca continúa su marcha, dejando a su paso senderos de esperanza y reafirmando que, en la tierra de la juventud, la vida y la preservación ambiental siempre encontrarán un suelo fértil donde florecer.

REINA BETANCOURT| CIUDAD MCY

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