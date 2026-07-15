Plan integral de mantenimiento vial se lleva a cabo en Aragua

CIUDAD MCY.-Con el firme propósito de consolidar ciudades más humanas y garantizar el derecho al vivir bien de sus habitantes, el equipo de Gobierno de Aragua ejecuta una intensa jornada de embellecimiento, limpieza y mantenimiento integral en importantes arterias viales de la entidad.

Este despliegue se desarrolló de manera simultánea en la avenida José Casanova Godoy de Maracay y en el kilómetro 8 de la vía hacia Ocumare de la Costa, en el municipio Mario Briceño Iragorry, devolviendo la fluidez, la seguridad y el esplendor a estas vitales arterias viales de la entidad.

Es importante destacar que, la avenida José Casanova Godoy es uno de los canales de circulación más importantes de la capital aragüeña y actualmente es intervenida de extremo a extremo por las cuadrillas de hombres y mujeres que trabajan sin descanso en una labor minuciosa que busca no solo la mejora estética, sino la preservación a largo plazo de esta infraestructura.

Entre las labores continuas que se ejecutan en este tramo destacan el desmalezamiento que permite el despeje de áreas verdes y separadores viales para mejorar la visibilidad de los conductores, barrido y rastrillado que consta de la limpieza profunda de los márgenes de la avenida para evitar la acumulación de desechos orgánicos, recolección y traslado de sedimentos para garantizar un tránsito seguro y evitar obstrucciones durante el período de lluvias.

ABORDAJE INTEGRAL EN EL KM 08

De manera simultánea, los trabajadores del Gobierno regional se trasladaron al kilómetro 8 de la carretera que conduce a Ocumare de la Costa, en la jurisdicción de Mario Briceño Iragorry.

En este punto montañoso, los equipos técnicos y de saneamiento ambiental concentraron sus esfuerzos en el desmalezado de zonas adyacentes a la calzada para prevenir que la vegetación invada la vía, barrido de cunetas para asegurar el correcto drenaje de las aguas pluviales y la limpieza de áreas verdes y recolección final de todos los desechos recolectados, asegurando que el entorno natural mantenga su equilibrio y belleza originaria.

Este despliegue responde a las políticas de atención social promovidas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Juan Luces.

La ejecución en el territorio cuenta con el liderazgo y respaldo de la gobernadora Joana Sánchez, junto a la coordinación técnica del Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

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