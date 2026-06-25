Comunas de Sucre se mantienen activadas ante el evento sísmico

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‎CIUDAD MCY.-Luego del evento sísmico que afectó al estado Aragua y otras entidades del país la tarde de este 24 de junio, los representantes de las comunidades del municipio Sucre se mantienen activos y atentos ante cualquier situación que pueda presentarse en la localidad.

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‎Una de las principales responsabilidades del Poder Popular en la localidad será garantizar la seguridad integral de los vecinos y las vecinas en las comunidades.

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‎Además de ello, otras de las actividades que asumirá este grupo representativo del Poder Popular será la de realizar una mesa de trabajo para emprender acciones de prevención ante este tipo de eventos, así como también realizar recorridos para verificar si hay alguna anomalía que requiera atención de las autoridades.

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY

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‎FOTOS: CORTESÍA ALCALDÍA DE SUCRE



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