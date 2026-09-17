Presidenta Delcy Rodríguez entregó 339 viviendas rehabilitadas

CIUDAD MCY.– En el marco del Plan «Venezuela Renace», la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez lideró una jornada de entrega de 339 viviendas totalmente rehabilitadas, con el objetivo de garantizar espacios dignos y de calidad para el buen vivir de las familias venezolanas.

La actividad principal tuvo lugar en el urbanismo «Nueva Vida – OPPE8», ubicado en el municipio Libertador de Caracas, donde la Presidenta supervisó los trabajos de recuperación integral ejecutados en la comunidad.

De manera simultánea y mediante pase televisivo, también informó sobre la entrega de viviendas recuperadas en la parroquia Cagua del municipio Sucre, en el estado Aragua, y en la parroquia Caraballeda del municipio Vargas, estado La Guaira.

La actividad central contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández; y la presidenta del Plan «Venezuela Renace», Jacqueline Faría.

Durante la entrega, se resaltó el impacto del Plan «Venezuela Renace» en la renovación del hábitat comunitario, así como la articulación junto al Poder Popular organizado para la rehabilitación de fachadas, áreas comunes e infraestructura habitacional en las regiones abordadas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL