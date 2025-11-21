Comunas y Salas de Gobierno de Urdaneta se preparan para la V Consulta Nacional 2025

CUIDAD MCY.-Con un claro compromiso con el fortalecimiento del Poder Popular y la autogestión comunal, el alcalde del municipio Rafael Guillermo Urdaneta, Julio Melo, encabezó un importante encuentro en el salón de sesiones del Concejo Municipal.

La jornada reunió a las vocerías de las Salas de Gobierno Popular, el Gran Polo Patriótico y a los voceros y voceras de las siete comunas de la jurisdicción, con el objetivo central de organización, revisión y seguimiento de la agenda sociopolítica y productiva.

«Revisamos el cronograma de actividades rumbo a la V Consulta Nacional Popular 2025, la ejecución de los proyectos ganadores de la Consulta de la Juventud, la firma de convenios de los segundos proyectos de la Juventud, entre otros temas», afirmó la máxima autoridad municipal, destacando la importancia de la planificación de cara a los próximos desafíos.

Igualmente, el alcalde señaló que en el encuentro se abordaron puntos neurálgicos para el bienestar de los ciudadanos y el progreso estructural de cada comuna.

«Entre los temas fundamentales se discutió la conformación de las Mesas Técnicas de Agua, para el óptimo funcionamiento de las Salas de Autogobierno y la gestión de los responsables de la Tercera Transformación», aseguró el ejecutivo local.

Durante la jornada, Melo hizo énfasis en la importancia de la participación activa de todas las comunidades en los procesos de toma de decisiones, fortaleciendo así el Poder Popular en la localidad.

El alcalde reiteró que la gestión se enmarca en la visión nacional, establecida en la 5T Transformación de la Ley Orgánica de las 7T.

«Bajo la guía de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra vocera del poder popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez, seguimos construyendo un futuro próspero para todos. ¡Comuna o nada!», sentenció el alcalde Julio Melo, ratificando el compromiso con la organización popular como eje central de la transformación municipal.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA