Mandataria regional supervisó avances de obras priorizadas por Consulta Popular en Revenga

La jornada permitió evaluar el estado de los trabajos priorizados por la población, destacando la participación activa de líderes locales

CUIDAD MCY.-En respuesta a las prioridades definidas por las comunidades organizadas, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, encabezó una visita de seguimiento al municipio José Rafael Revenga, con el propósito de supervisar el avance de las labores de intervención en el Ambulatorio Tipo II “José Rafael Revenga de Sabaneta” de la comuna “Paula Correa”.

Durante su recorrido, la Gobernadora estuvo acompañada por el secretario para la Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez; y el alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, quienes realizaron la inspección conjunta de los trabajos priorizados mediante la Consulta Popular Nacional.

Sánchez explicó que la jornada forma parte del proceso de seguimiento a las obras ejecutadas con participación directa del Poder Popular, en el marco de las líneas estratégicas del presidente Nicolás Maduro.

“Nos encontramos en el municipio José Rafael Revenga, avanzando en las Siete Transformaciones, y el día de hoy estamos con nuestro alcalde, Daniel Perdomo, con todo el equipo ejecutivo del Gobierno Regional y del Gobierno Municipal”, indicó.

La máxima autoridad regional, destacó que el papel de la comunidad organizada ha sido determinante en la ejecución de los proyectos aprobados.

“Lo más importante y resaltante del día de hoy es que el Poder Popular organizado, siempre colocando su mano amiga y, por supuesto, su organización y su forma de hacer las cosas, nos viene enseñando cada uno de los proyectos que se están desarrollando gracias a la Consulta Popular”, aseguró.

La vocera del Poder Popular en la entidad, también reconoció el compromiso de la población local con los procesos de participación y planificación.

“Esta comuna fue la más votada en el estado de Aragua; para ustedes, mi reconocimiento de amor y cariño, de un pueblo noble que, por supuesto, cada una de las acciones que coloca el presidente Nicolás Maduro, las acogen, las aceptan con grandes expectativas”, expresó.

Sánchez añadió que el proyecto avanza gracias al financiamiento aprobado y a la articulación institucional entre el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, la alcaldía y el Poder Popular.

“Aquí se ha hecho financiamiento de diferentes proyectos y nosotros todos unidos en un solo cuerpo, por supuesto, un solo gobierno, una sola acción. Estamos haciendo la visualización del avance de esta obra, que a través también de Juntos Todo es Posible, del Gobierno Bolivariano en conjunto con el Poder Popular, va a ser una de las grandes obras de este año en este municipio”, puntualizó.

En ese contexto, la mandataria regional reiteró la invitación a participar activamente en el proceso nacional.

“Este domingo hacemos la invitación para que todos y todas salgamos a votar”, expresó, recordando que la Consulta Popular Nacional 2025, en su cuarta edición, se realizará el próximo domingo 23 de noviembre, como un ejercicio clave para fortalecer la democracia participativa y orientar los próximos proyectos comunitarios.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | GBA