Espacios operativos del HCM se recuperan con apoyo de Fundaragua

El despliegue abarcó la rehabilitación de zonas internas de la farmacia institucional Farmaragua, fortaleciendo la infraestructura dedicada al resguardo y distribución de insumos

CUIDAD MCY.-Con labores de albañilería, herrería y reacondicionamiento general, la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua) ejecutó un despliegue en los espacios del Hospital Central de Maracay (HCM), específicamente en la farmacia Farmaragua, donde se realizan adecuaciones para mejorar la funcionalidad y la atención al público.

Las acciones comprenden la recuperación de superficies, corrección de estructuras metálicas, mejoras en el sistema de almacenamiento y acondicionamiento de las áreas internas, con el fin de optimizar los espacios donde se resguardan y distribuyen insumos farmacéuticos.

El operativo se desarrolló en cumplimiento de las orientaciones del presidente Nicolás Maduro y siguiendo las instrucciones de la vocera del Poder Popular para la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, en articulación con el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez, y el presidente de Fundaragua, Edinson Gutiérrez.

Este esfuerzo forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria regional, destinado a garantizar entornos funcionales, seguros y dignos para el personal y los usuarios del principal centro asistencial de Aragua.

REINYMAR TOVAR | FOTOS | CORTESIA