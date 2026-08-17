Comuneras y comuneros de Aragua protagonizan renovación de sus estructuras comunales

CIUDAD MCY.- Las Comuneras y comuneros de distintos territorios del estado Aragua participaron activamente en el proceso de renovación de vocerías de los Consejos Comunales, una jornada que permitió a las comunidades organizadas ejercer su participación protagónica y avanzar en la actualización de sus estructuras.
Las jornadas forman parte del proceso que contempla una ruta tres fases de ejecución: la elección de comisiones electorales para la actualización del censo demográfico y libro de votantes, desarrollo de asambleas para la postulación y elección de los voceros, y el registro final de los resultados en la página web de Fundacomunal.
La iniciativa ha contado con la presencia de habitantes mayores de 15 años de los 18 municipios de la geografía aragüeña, quienes tienen el derecho y deber, tanto de postular como de seleccionar mediante el sufragio a los voceros y voceras de los respectivos comités.
RESULTADOS DE PROCESOS
En la entidad aragüeña el proceso se desarrolla de manera continua con un cronograma paso a paso donde los ciudadanos alzan su voz y ejercen su derecho al voto.
Durante el inicio del proceso se han programado 100 renovaciones, donde 49 estructuras han logrado su cambio, logrando la participación de más 5 mil ciudadanos.
Estos procesos permiten que cada comunidad defina, mediante la participación directa, a quienes asumirán las responsabilidades de representación y trabajo dentro de sus Consejos Comunales, al tiempo que propician la incorporación de nuevos liderazgos y la actualización de las estructuras encargadas de impulsar las iniciativas colectivas en el ejercicio del autogobierno desde el territorio.
YORBER ALVARADO
FOTOS : CORTESIA