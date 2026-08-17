Comuneras y comuneros de Aragua protagonizan renovación de sus estructuras comunales

CIUDAD MCY.- Las Comuneras y comuneros de distintos territorios del estado Aragua participaron activamente en el proceso de renovación de vocerías de los Consejos Comunales, una jornada que permitió a las comunidades organizadas ejercer su participación protagónica y avanzar en la actualización de sus estructuras.

Las jornadas forman parte del proceso que contempla una ruta tres fases de ejecución: la elección de comisiones electorales para la actualización del censo demográfico y libro de votantes, desarrollo de asambleas para la postulación y elección de los voceros, y el registro final de los resultados en la página web de Fundacomunal.

‎La iniciativa ha contado con la presencia de habitantes mayores de 15 años de los 18 municipios de la geografía aragüeña, quienes tienen el derecho y deber, tanto de postular como de seleccionar mediante el sufragio a los voceros y voceras de los respectivos comités.

RESULTADOS DE PROCESOS

En la entidad aragüeña el proceso se desarrolla de manera continua con un cronograma paso a paso donde los ciudadanos alzan su voz y ejercen su derecho al voto.

Durante el inicio del proceso se han programado 100 renovaciones, donde 49 estructuras han logrado su cambio, logrando la participación de más 5 mil ciudadanos.

Estos procesos permiten que cada comunidad defina, mediante la participación directa, a quienes asumirán las responsabilidades de representación y trabajo dentro de sus Consejos Comunales, al tiempo que propician la incorporación de nuevos liderazgos y la actualización de las estructuras encargadas de impulsar las iniciativas colectivas en el ejercicio del autogobierno desde el territorio.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA