Gran Jornada » Martes de Servicios» se desplegó en las tres comunas de Revenga

CIUDAD MCY.-En un trabajo conjunto entre Fundaragua y la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga, se desplegó una gran jornada del programa «Martes de Servicios» para llevar a cabo labores de mantenimiento urbano, limpieza y saneamiento ambiental a lo largo y ancho de la jurisdicción, enmarcado en la 2da Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos.
Esta jornada preventiva contó con el esfuerzo unificado de 280 trabajadores de Fundaragua y 140 integrantes de las cuadrillas de Mantenimiento Urbano del municipio, logrando abarcar de manera oportuna e integral las tres comunas de la localidad.
El despliegue contempló la atención directa en las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy, donde se ejecutaron labores de desmalezamiento, limpieza de calles, comunidades y quebradas, recolección de desechos sólidos, podas preventivas, abastecimiento de agua a través de cisternas y el uso de maquinaria especializada para el saneamiento en las diferentes zonas.
“Hoy estamos en compañía de un gran equipo de Fundaragua y nuestras cuadrillas en un despliegue importante a lo largo de todo el municipio, atendiendo de manera preventiva las comunidades para evitar incidentes ante las recientes lluvias”, destacó Dirley Quintero, directora de Mantenimiento Urbano.
Por su parte, María Fuentes, residente de la comuna José Rafael Revenga, aplaudió la iniciativa: “Me parece excelente que estén realizando este operativo de limpieza, todo está quedando muy limpio porque a medida que van desmalezando, se van llevando los desechos; muy buena jornada”.
Con el respaldo del Gobierno Nacional y regional, el ejecutivo municipal continúa atendiendo a los sectores revengueños para garantizar espacios limpios y prevenir riesgos ante la época de precipitaciones, manteniendo la supervisión constante en las zonas más vulnerables.
PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA
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