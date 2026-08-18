Gran Jornada » Martes de Servicios» se desplegó en las tres comunas de Revenga

CIUDAD MCY.-En un trabajo conjunto entre Fundaragua y la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga, se desplegó una gran jornada del programa «Martes de Servicios» para llevar a cabo labores de mantenimiento urbano, limpieza y saneamiento ambiental a lo largo y ancho de la jurisdicción, enmarcado en la 2da Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos.

​Esta jornada preventiva contó con el esfuerzo unificado de 280 trabajadores de Fundaragua y 140 integrantes de las cuadrillas de Mantenimiento Urbano del municipio, logrando abarcar de manera oportuna e integral las tres comunas de la localidad.

​El despliegue contempló la atención directa en las comunas José Rafael Revenga, Paula Correa y Alto Tuy, donde se ejecutaron labores de desmalezamiento, limpieza de calles, comunidades y quebradas, recolección de desechos sólidos, podas preventivas, abastecimiento de agua a través de cisternas y el uso de maquinaria especializada para el saneamiento en las diferentes zonas.

​“Hoy estamos en compañía de un gran equipo de Fundaragua y nuestras cuadrillas en un despliegue importante a lo largo de todo el municipio, atendiendo de manera preventiva las comunidades para evitar incidentes ante las recientes lluvias”, destacó Dirley Quintero, directora de Mantenimiento Urbano.

​Por su parte, María Fuentes, residente de la comuna José Rafael Revenga, aplaudió la iniciativa: “Me parece excelente que estén realizando este operativo de limpieza, todo está quedando muy limpio porque a medida que van desmalezando, se van llevando los desechos; muy buena jornada”.

​Con el respaldo del Gobierno Nacional y regional, el ejecutivo municipal continúa atendiendo a los sectores revengueños para garantizar espacios limpios y prevenir riesgos ante la época de precipitaciones, manteniendo la supervisión constante en las zonas más vulnerables.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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