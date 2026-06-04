Gobierno de Aragua continúa trabajos de rehabilitación en el HCM

Fundaragua ejecuta trabajos de albañilería y electricidad en el principal nosocomio del estado

CIUDAD MCY.- A propósito de los trabajos que se adelantan en las instalaciones del Hospital Central de Maracay, por instrucciones de la vocera de la Aragueñidad, Joana Sánchez, el equipo de Fundaragua continúa con los trabajos de rehabilitación en aspectos como la albañilería y electricidad.

Estas acciones van enmarcadas en el marco de la segunda transformación (2T), siguiendo orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Es importante subrayar que estos trabajos son ejecutados por la secretaria general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos.

Así lo dio a conocer el secretario de esta dirección, Rodolfo Ramírez, a través las redes sociales de Fundaragua.

“Continuamos ejecutando labores intensivas de rehabilitación en el Hospital Central de Maracay, municipio Girardot, a través de trabajos de albañilería, friso de paredes, preparación de superficies, plomería y la instalación de nuevas luminarias”, reafirmó a través de la cuenta.

Estos trabajos que se llevan a cabo desde el HCM se desarrollan con la intención de garantizar un entorno totalmente operativo, cómodo e higiénico, idóneo para brindar una atención médica general de la más alta calidad a todas los usuarios del principal centro de salud del estado.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA