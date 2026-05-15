Con éxito se desarrolló conversatorio Nuevas formas de comunicación

El rector de la Universidad Internacional de la Comunicación subrayó que se abrirán espacios para la formación de comunicadores populares

CIUDAD MCY.- Desde los espacios del Ateneo de Maracay, diputados de la Asamblea Nacional y autoridades de la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Uicom) instalaron un conversatorio comunicacional estratégico en el estado Aragua, encuentro que contó con la participación especial del filósofo mexicano y rector de la referida casa de estudios, Fernando Buen Abad

La actividad fue un espacio de articulación institucional orientado a masificar la formación técnica y política de los comunicadores populares de la región.

Fernando Buen Abad destacó en su intervención que se viene haciendo una simbiosis entre la Uicom y la AN, donde se suman a la tarea de formar a cada integrante de la comunicación popular; “la tarea que hoy este gran equipo y panel de trabajo junto a voceros y voceras comunicacionales en los diferentes ámbitos del estado y todo el país es sumarnos a una sola voz por la verdad”.

Además, Buen Abad reiteró que esto se trata la comunicación, “conectarnos con el sentimiento real de un pueblo que todos los días se levanta de pie y que está en paz, y que sigue haciendo obras de trabajo, de gobierno, de acción comunitaria, pero que tiene claro cuál es el objetivo también”.

Por su parte, la diputada Carmen Zerpa, integrante de la Comisión del Poder Popular y de la Subcomisión del Pueblo Comunicador, reivindicó el rol estratégico del ciudadano de a pie que informa desde su territorio con el uso de herramientas cotidianas como el teléfono celular. La diputada hizo un llamado a construir una «gran familia comunicacional» y un «blindaje» colectivo para contrarrestar la guerra cognitiva y los intentos de descalificación promovidos por plataformas transnacionales contra la moral nacional.

Como uno de los acuerdos operativos más significativos del conversatorio, los ponentes anunciaron que la Uicom iniciará en las próximas horas un proceso formal de acreditación y certificación universitaria para las radios comunitarias y los reporteros alternativos; para ello, se trabajará sobre un levantamiento estadístico previo que identificará cuántas emisoras y comunicadores populares operan en la localidad y requieren del reconocimiento académico y las credenciales que otorga la casa de estudios.

Finalmente, la diputada por el estado Aragua, Juana Herrera, clausuró la ronda de intervenciones expresando su respeto tanto a los profesionales tradicionales de los medios como a los dinamizadores comunitarios. Herrera puntualizó que el plan de trabajo de la comisión abarca todo el territorio nacional y compromete directamente a los legisladores de cada entidad federativa a vigilar el cumplimiento de las metas informativas en sus respectivas regiones bajo los principios de hermandad y solidaridad social.

La jornada concluyó con el llamado de los delegados nacionales e internacionales a mantener el despliegue formativo de manera permanente en las barriadas y comunas venezolanas, así como también, coincidieron en que democratizar el conocimiento técnico y humanizar los procesos de transmisión de mensajes constituyen la vía idónea para consolidar una opinión pública alerta, informada y capaz de visibilizar las realidades y las obras de acción comunitaria ejecutadas en el país.

ELIMAR PÉREZ | CIUDAD MCY

FOTO: CIUDAD MCY