Equipo político de San Sebastián recibió jornada de formación de liderazgo territorial

Jefes de UBCh, equipos políticos municipales y vocerías comunales participaron en una jornada que incluyó ponencias sobre gestión organizativa, salud mental y herramientas orientadas al abordaje social y la planificación del trabajo comunitario en el territorio

CIUDAD MCY.- La agenda política y organizativa de San Sebastián de los Reyes tuvo un nuevo punto de encuentro en Maracay, donde equipos municipales asistieron a una jornada de formación con ponencias orientadas a la acción comunal y la planificación territorial.

Desarrollada en los espacios del Parque Acuático de Maracay, la actividad reunió a vocerías municipales, jefes de Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) y representantes del Poder Popular, en una jornada que incluyó la revisión de contenidos vinculados al Plan de las Siete Transformaciones (7T), además de herramientas de organización y gestión en el ámbito comunal.

El encuentro se realizó bajo las orientaciones de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, quien ha impulsado espacios de formación dirigidos a los equipos políticos y comunitarios en los distintos municipios de la entidad.

La jornada contó con la presencia del diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quien acompañó a los participantes y destacó el papel de estos espacios en la articulación del trabajo entre las estructuras del Poder Popular y los procesos de organización territorial.

FORMACIÓN Y MÉTODOS

En relación a esto, la comisionada institucional para el municipio San Sebastián de los Reyes, Rosa Espejo, explicó que esta jornada corresponde a una primera fase de capacitación dirigida a los equipos territoriales.

Señaló que el encuentro responde a lineamientos orientados a reorganizar métodos de trabajo en el territorio y dotar a las estructuras comunales de nuevas herramientas de planificación.

“Hoy es una primera oleada de esta formación de alto nivel, una capacitación que se le está dando a todos los equipos territoriales para que vayan con un dinamismo y una planificación distinta”, expresó la comisionada.

Espejo detalló que en la jornada participaron ponentes como el procurador del estado Aragua, Ángel León; el secretario para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez; el director del Registro Civil de Santiago Mariño, Enrique Zacarías, y la psicóloga Mónica Montenegro.

Asimismo, indicó que la formación está dirigida a equipos políticos municipales y jefes de UBCh, con una participación de aproximadamente 40 personas provenientes de distintas estructuras organizativas de la jurisdicción.

ABORDAJE COMUNITARIO

Uno de los ejes de la jornada estuvo centrado en el abordaje de la salud mental dentro del trabajo comunitario, particularmente en el liderazgo de base y la atención territorial.

La psicóloga Mónica Montenegro, representante del Instituto de la Mujer Aragua (IMA), explicó que la sesión estuvo enfocada en contenidos como apego, desapego y poder, aplicados a la dinámica social y comunitaria.

Montenegro destacó la importancia de incorporar herramientas psicoemocionales en los procesos organizativos.

“Es sumamente valioso enseñar técnicas y estrategias para que puedan ejercer en el territorio y en la comunidad sanamente, teniendo en cuenta que la salud mental es importante para todos”, señaló.

COMUNA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Desde el ámbito de la gestión comunal, Juan Parra, coordinador político municipal de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Jpsuv) y promotor de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) en San Sebastián de los Reyes, informó que el municipio está estructurado en seis comunas y tres circuitos comunales.

Indicó que actualmente se encuentran en ejecución nueve proyectos seleccionados en la primera consulta popular realizada el pasado 8 de marzo, los cuales forman parte de la agenda de trabajo territorial.

Parra explicó que estos proyectos han sido priorizados a partir de diagnósticos realizados mediante la Agenda Concreta de Acción (ACA), lo que ha permitido identificar necesidades específicas en las comunidades.

Añadió que estos avances han contado con respaldo institucional para su ejecución en áreas educativas y sociales, como parte de la dinámica de articulación entre el Gobierno regional y las estructuras comunales.

En este mismo sentido, los participantes coincidieron en que la jornada permitió integrar herramientas técnicas, organizativas y personales para el desempeño en los espacios comunitarios, en un contexto donde se continúan desarrollando procesos de planificación y acción territorial

REINYMAR TOVAR|CIUDAD MCY

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