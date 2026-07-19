Con películas animadas infantes de FLA celebraron el Día del Niño

Durante la jornada, los pequeños de la casa disfrutaron de juegos, gincanas y juguetes que fueron el complemento perfecto de la diversión
CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración por el Día del Niño, el equipo del Instituto Municipal de Atención a la Mujer del municipio Francisco Linares Alcántara, realizó una jornada especial llena de alegría, diversión y entretenimiento dedicada a los niños y niñas del sector Paraparal.
En la jornada recreativa, se realizó la instalación de un cinefórum, donde los más pequeños disfrutaron de la mejores películas infantiles.
Además, los infantes disfrutaron de juegos y dinámicas que fomentaron el compañerismo y la actividad física.
Para el cierre del evento, el equipo del Instituto junto a los recreadores realizaron la entrega de juguetes a todos los niños presentes.
Esta actividad que garantizó el derecho a la recreación, logró que los infantes de la jurisdicción celebrarán su día de una manera distinta.
IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY
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