Con películas animadas infantes de FLA celebraron el Día del Niño

Durante la jornada, los pequeños de la casa disfrutaron de juegos, gincanas y juguetes que fueron el complemento perfecto de la diversión

CIUDAD MCY.- En el marco de la celebración por el Día del Niño, el equipo del Instituto Municipal de Atención a la Mujer del municipio Francisco Linares Alcántara, realizó una jornada especial llena de alegría, diversión y entretenimiento dedicada a los niños y niñas del sector Paraparal.

​En la jornada recreativa, se realizó la instalación de un cinefórum, donde los más pequeños disfrutaron de la mejores películas infantiles.

​Además, los infantes disfrutaron de juegos y dinámicas que fomentaron el compañerismo y la actividad física.

​Para el cierre del evento, el equipo del Instituto junto a los recreadores realizaron la entrega de juguetes a todos los niños presentes.

Esta actividad que garantizó el derecho a la recreación, logró que los infantes de la jurisdicción celebrarán su día de una manera distinta.

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| CORTESÍA