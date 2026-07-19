Inician jornadas de cirugía bucal y maxilofacial en el HCM

CIUDAD MCY.- En aras de garantizar una atención médica especializada y transformar el futuro de la población infantil, en el Hospital Central de Maracay (HCM), se dio inicio a una jornada de cirugía bucal y maxilofacial dedicada especialmente a dar respuesta quirurgica a niños que padecen de patologías faciales.

​El Dr. Efraín Garcia, jefe del servicio de cirugía bucal y maxilofacial junto al Dr. Daniel Benaín, coordinador académico del posgrado de la especialidad, informaron que en esta primera fase fueron intervenidos tres infantes.

​El Dr. García comentó que el proceso de captación de pacientes se realiza los días martes.

«Aunque hasta ahora se han atendido entre 15 y 20 pacientes de forma intermitente, estas jornadas buscan consolidar una atención continua para optimizar los tiempos de respuesta y ampliar significativamente la cobertura para llegar a más familias que lo necesitan».

​Asimismo, el jefe del servicio de cirugía bucal y maxilofacial mencionó que el HCM es el único centro de salud en todo el estado Aragua que cuenta con el posgrado en cirugía maxilofacial, lo que permite la formación constante de nuevos especialistas de alto nivel.

«Tenemos las puertas abiertas para atender, no solamente a pacientes infantiles, sino cualquier tipo de patología en la región facial que se presenten», concluyó el Dr.Efraín.

​Por su parte, el Dr. Daniel Benaín enfatizó el compromiso social y científico del personal.

«El HCM cuenta con un equipo multidisciplinario altamente capacitado, nuestro foco central es atender de manera integral y erradicar las secuelas de patologías como las hendiduras labiales y palatinas, especialmente en la etapa pediátrica, asegurando no solo la salud funcional del niño, sino también su plena integración social y psicológica».

TESTIMONIOS DE ESPERANZA

​El impacto de esta jornada se reflejó en el rostro de las familias quienes manifestaron su profunda gratitud por la atención gratuita y de alta calidad recibida en el HCM.

​Ganessha Ramos, madre del pequeño Kaled Carmona un niño que nació con paladar hendido, manifestó estar feliz de ver el avance de su hijo.

«Desde el primer momento en que acudimos al HCM nos abrieron las puertas, de inmediato le realizaron la primera cirugía a mi hijo y hoy gracias a Dios y a los médicos, ya le realizarán la segunda intervención, es una gran bendición ver el avance de Kaled».

​Asimismo, Lorena Mosqueda, madre de Diesel Martínez otro de los niños atendidos en esta jornada, expresó su agradecimiento hacia el personal de salud.

«No tengo palabras para agradecer a todos los profesionales de este hospital por realizarle la cirugía a mi hijo, saber que está en manos de expertos tan humanos nos devuelve la tranquilidad a toda la familia».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

FOTOS| CORTESÍA