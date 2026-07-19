TOM celebró una gran fiesta por el Dia del Niño

Los protagonistas del dia lograron disfrutar de castillos inflables, trampolines, mesa de ping pong, juegos tradicionales y un espacios artísticos

CIUDAD MCY.- En conmemoración del Dia del Niño, la Plazoleta del Teatro de la Opera de Maracay (TOM), fue el escenario ideal para una gran fiesta en la que los mas pequeños de la casa se dieron cita para disfrutar de más de 15 atracciones.

La actividad, estuvo acompañada por Nicolás González, secretario de Cultura, Sendy Romero, presidente del TOM y Mónica Herrera, directora de la Fundación El Niño Simón Aragua (Fnnsa) y entes adscritos a la Cuatra Transformación Social (4T).

Super héroes, princesas, y otros personajes animados, obsequiaron a los niños y niñas un show infantil inolvidable.

Además, los protagonistas del día, lograron disfrutar de castillos inflables, trampolines, mesa de ping pong, juegos tradicionales y un espacios artístico donde los mas pequeños dejaron volar su imaginación pintando increíbles dibujos.

El presidente del TOM, Sendy Romero, comentó que esta jornada forma parte del Plan de la Aragüeñidad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, en un esfuerzo por llevarle la mayor suma de felicidad a los pequeños aragüeños.

«Hoy estamos atendiendo a todos nuestros niños y niñas, acá recibimos un aproximado de más de 400 infantes que están disfrutando de muchas actividades y por supuesto también viviendo la emoción de la Copa del Mundial en compañía de su familia».

Asimismo, Romero mencionó que las actividades en conmemoración del Día del Niño se realizaron silmutaneamente en los parques del estado Aragua.

«Nos hemos desplegado no solamente en el Teatro de la Ópera de Maracay, sino también en todos los municipios, en todos nuestros parques, en todos nuestros entes con la misión de llevarle la mayor suma de felicidad a nuestros niños y niñas que son la alegría de los hogares y el futuro de nuestro pais».

JUEGOS Y SONRISAS

El encuentro que reunió a los pequeños y a los no tan pequeños, fomentó. la unión familiar y el sano esparcimiento.

«Viví el día más feliz de mi vida, me obsequiaron muchos regalos y fue super divertido», expresó Aura Montilla.

Por su parte, Laura Sophia Pérez manifestó que durante la celebración hizo más amigos.

«Me monte en el inflable, dibujé y también conocí a una amiguita nueva y celebramos nuestro día del niño».

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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