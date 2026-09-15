Estudiantes tovareños asistieron al nuevo periodo escolar 2026-2027

CIUDAD MCY.- Bajo las orientaciones de la presidenta de la Republica, Delcy Rodríguez; el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez; la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suárez, se dio inicio a las actividades programadas para recibir a los estudiantes en este nuevo período escolar del municipio Tovar.

La UEN Martín Tovar y Tovar fue escenario de un encuentro que reunió a más de 100 niños y niñas en actividades deportivas y recreativas, propiciando un espacio de integración, compañerismo y sano esparcimiento durante su regreso a las aulas.

En el comienzo del nuevo ciclo escolar, la autoridad de Educación de la jurisdicción, Livia Suárez, acompañada por Jorge Guzmán, director de Educación; Ronald Mayora, director de Deporte; y Lenin Nogales, director de Cultura, resaltó la importancia de acompañar a los estudiantes en esta etapa y promover desde las instituciones educativas valores vinculados con la convivencia y la integración.

Por su parte, la profesora Sada Leget, de la UEN Martín Tovar y Tovar, destacó el entusiasmo de los escolares y la importancia de generar experiencias positivas para toda la comunidad educativa.

Finalmente, cabe mencionar que el despliegue también contó con la presencia del Plan Vacacional REÍR, la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo, la Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Aragua, sumando esfuerzos para el desarrollo de esta programación dirigida a los escolares.

PRENSA ALCALDÍA DE TOVAR

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